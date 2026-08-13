Μελίνα Νικολαΐδη: «Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα αναληθή, έχω κινηθεί νομικά»

Μία ανακοίνωση μέσω των social media θέλησε να κάνει η Μελίνα Νικολαΐδη και να ξεκαθαρίσει σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Όπως ανέφερε η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρχει αναληθή δημοσιεύματα που την αφορούν και για τον λόγο αυτό έχει αποφασίσει να πάρει τη δικαστική οδό. Η Μελίνα Νικολαΐδη ξεκαθάρισε ακόμα ότι θα συνεχίσει να ζει ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπει σε κανέναν να ορίζει ποια είναι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες.

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Η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη στο Ιnstagram έκανε την Πέμπτη (13.08.2026).

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη.

Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή.

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Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς.

Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό.

Το πρώτο story της Μελίνας Νικολαΐδη

«Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών.

Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks.

Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά.

Έγραψε ακόμα η Μελίνα Νικολαΐδη

Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες.

Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα», έγραψε ακόμα η Μελίνα Νικολαΐδη.