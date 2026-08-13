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Σάκης Κατσούλης: Η απάντηση στους επικριτές της Μαριαλένας Ρουμελιώτη στο TikTok – «Μαμά μην τους ακούς»

Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram για να απαντήσει σχετικά με το βίντεο που η σύζυγός του έπαιζε ποδόσφαιρο με το μωρό τους αγκαλιά
Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης πλέουν σε πελάγη ευτυχίας από τη στιγμή που έγιναν γονείς και βιώνουν όμορφες στιγμές μαζί με τον γιο τους, που είναι πλέον 2 μηνών. Η πρώην παίκτρια του «Survivor» δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στο οποίο παίζει ποδόσφαιρο, κρατώντας αγκαλιά το μωράκι της και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Μερικές ώρες αργότερα, την Πέμπτη (13.08.2026) ο Σάκης Κατσούλης θέλησε να απαντήσει στους επικριτές της Μαριαλένας Ρουμελιώτη στο TikTok και ανέβασε ένα σχετικό story στο Instagram.

«Καλημέρα φιλαράκια μας. Ο μπεμπίνος μας, όταν διαβάζει τα σχόλια των ειδικών για τη μαμά του στο TikTok!

Μπεμπίνος: Μαμά μην τους ακούς! Εγώ σ’ αγαπάω και περνάω τέλεια στην αγκαλίτσα σου!», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με το μωράκι τους.

Σημειώνεται ότι κάποιοι followers βρήκαν τέλειο το βίντεο που είχε ανεβάσει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και άλλοι επικίνδυνο. Σε αυτό, ήταν σε ένα γήπεδο beach volley και παίζει ποδόσφαιρο, κρατώντας στην αγκαλιά τον γιο της.

Κάποιοι followers της Μαριαλένας Ρουμελιώτη εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι συμμετείχε στο παιχνίδι, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της, ενώ άλλοι έσπευσαν να επισημάνουν ότι κάποια σχόλια είναι υπερβολικά και πως οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα πώς να φροντίζουν το παιδί τους.

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