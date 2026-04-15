Lord of The Rings: Ο Jamie Dornan είναι επίσημα ο νέος Άραγκορν στην ταινία – Επιστρέφουν Ian McKellen και Elijah Wood

Ο Jamie Dornan αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Viggo Mortensen από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» (Lord of the Rings) στην επερχόμενη ταινία του Andy Serkis, «The Hunt for Gollum».

Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι ο 43χρονος ηθοποιός, θα υποδυθεί τον Στράιντερ (Γοργοπόδαρο), στην επερχόμενη ταινία την Τρίτη 14 Απριλίου, καθώς η εταιρεία προώθησε μια σειρά από τις επερχόμενες ταινίες της στο CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας. Με το όνομα αυτό είναι γνωστός ο χαρακτήρας του Βίγκο Μόρτενσεν, ο Αραγκόρν, ο οποίος συναντάται για πρώτη φορά στην πρώτη ταινία της τριλογίας του Lord of the Rings: «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» του 2001.

«Σε περιμέναμε, πολύτιμο», έγραψε η εταιρεία στο Instagram. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Σέρκις θα επαναλάβει τους ρόλους του ως Γκόλουμ και Σμίγολ από τις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον. Ο Ian McKellen και ο Elijah Wood θα επαναλάβουν επίσης τους αγαπημένους ρόλους τους ως Gandalf ο Γκρίζος και Frodo Baggins. Ο Lee Pace θα επαναλάβει επίσης τον ρόλο του ως Thranduil από τις ταινίες «The Hobbit», ενώ ο Leo Woodall και η Kate Winslet εντάσσονται στη σειρά ως νέοι χαρακτήρες.

Ο 61χρονος Άντι Σέρκις, επιβεβαίωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο ScreenRant ότι ο Μόρτενσεν δεν θα επιστρέψει στις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» για να υποδυθεί ξανά τον Αραγκόρν. «Ας πούμε απλώς ότι αναδιανέμουμε τον ρόλο και είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης κάποιου», είπε τότε.

Ο Dornan εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη στις ταινίες του 2023 «A Haunting in Venice» και «Heart of Stone». Πιο πρόσφατα, έπαιξε στη δεύτερη σεζόν της σειράς «The Tourist» του HBO Max. Ο 67χρονος Mortensen, επίσης δεν έχει εμφανιστεί σε ταινία από το 2023, όταν έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο «The Dead Don’t Hurt» και πρωταγωνίστησε στο «Eureka».

Η Warner Bros. ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι ο Σέρκις θα επαναλάβει τον ρόλο του Γκόλουμ και θα σκηνοθετήσει μια ταινία με επίκεντρο το ταξίδι του — ο Σέρκις είπε στο ScreenRant ότι διαδραματίζεται μεταξύ των γεγονότων του «Χόμπιτ» και της «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού» — τον Μάιο του 2024. Αν και δεν είναι σαφές ποιος αποφάσισε να αναδιανείμει τον ρόλο του Μόρτενσεν, ο ηθοποιός φάνηκε να μην βλέπει με καλό μάτι το να πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες σειρές ταινιών σε μια συνέντευξη του Ιουλίου 2024.

«Αν πιστεύω ότι ταιριάζω στον ρόλο, αυτό έρχεται πάντα πρώτο. Το ίδιο ισχύει και για τις κινηματογραφικές σειρές. Αν κάποιος μου πρότεινε την ταινία Χ, το τρίτο ή το ένατο μέρος, και θεωρούσα ότι ο χαρακτήρας είναι εξαιρετικός, ήθελα να τον υποδυθώ και πίστευα ότι έχω κάτι να προσφέρω, θα το έκανα. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτό», είχε δηλώσει τότε.

«Αλλά συνήθως δεν είναι τόσο καλές», πρόσθεσε. «Θέλω να πω, για μένα, συνήθως δεν είναι τόσο καλά γραμμένες. Είναι κάπως προβλέψιμες. Εννοώ, φυσικά, υπάρχει πάντα το ζήτημα του αν μου τελειώσουν τα χρήματα».

Ο Τζάκσον, ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε τις τριλογίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Το Χόμπιτ», παράγει τη νέα ταινία μαζί με τους σεναριογράφους Φραν Γουόλς και Φιλίππα Μπόγιενς, οι οποίοι διασκεύασαν τα μυθιστορήματα του συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν για την οθόνη. Η Γουόλς και η Μπόγιενς έγραψαν το σενάριο του «The Hunt for Gollum» μαζί με τη Φοίβη Γκίτινς και τον Άρτι Παπαγεώργιου.