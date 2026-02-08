Lifestyle

Λούκας Γιώρκας: Βίωσα κρίσεις πανικού, όχι όμως στην Eurovision, έδινα μάχη να ανέβω στη σκηνή

«Είχα τον πνευματικό μου, είχα ψυχολόγο και ακολούθησα και αγωγή», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής
«Δεν είναι δηλαδή καθόλου ντροπή ούτε είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να βρεθεί σε αδιέξοδο», παραδέχτηκε ο Λούκας Γιώρκας σε νέα του συνέντευξη. 

Τόσο στην εμπειρία που βίωσε όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις κρίσεις πανικού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Λούκας Γιώρκας στη νέα συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή (08.02.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Weekens Live», στον ΣΚΑΪ.

«Από τη συμμετοχή μου στην Eurovision θυμάμαι τα πάντα. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα, πολύ διαφορετική απ’ ό,τι άλλο μπορεί να ζήσει ένας καλλιτέχνης στο εγχώριο, τουλάχιστον, κομμάτι», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο λαϊκός τραγουδιστής.

«Υπήρξαν κάποιοι περίοδο στη ζωή μου που βίωσα κρίσεις πανικού, όχι όμως στην Eurovision. Κλήθηκα και εγώ να ζητήσω βοήθεια αλλά πλέον γνωρίζω ότι είναι μέσα στη ζωή και αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή καθόλου ντροπή ούτε είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να βρεθεί σε αδιέξοδο, φτάνει εκείνη τη στιγμή να βάλει για λίγο στην άκρη το εγώ του και να πει πως χρειάζεται βοήθεια», είπε ακόμα ο Λούκας Γιώρκας.

«Είχα τον πνευματικό μου, που συζητούσα μαζί του, είχα ψυχολόγο με τον οποίο έκανα ψυχοθεραπείες για ένα μεγάλο διάστημα και κάποια στιγμή ακολούθησα και αγωγή. Μου έβγαινε συνήθως στη δουλειά. Δηλαδή δεν το έδειχνα τόσο έξω και στη ζωή μου καθημερινά, αλλά έδινα μάχη για να ανέβω στη σκηνή», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Λούκας Γιώρκας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

