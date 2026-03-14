Λουκία Παπαδάκη: Το διαζύγιο ήταν μια φυσιολογική κατάληξη, δεν υπήρχε κανένας λόγος τσακωμού

Η Λουκία Παπαδάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ και μίλησε για το διαζύγιο με τον πατέρα του παιδιού της, αλλά και τον τρόπο που φροντίζει να μεγαλώνει ο γιος της. Η ηθοποιός ανέφερε πως ο χωρισμός της ήταν «βελούδινος» μετά από μια κοινή απόφαση. Όπως είπε, όταν δυο άνθρωποι καταλαβαίνουν πως δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί, είναι καλύτερα και για το παιδί που έχουν αποκτήσει, να ακολουθούν χωριστούς δρόμους.

Το διαζύγιο από τον δεύτερο σύζυγό της εκδόθηκε λίγο πριν από τη γέννηση του γιου της, Ραφαήλ. Όπως ανέφερε η Λουκία Παπαδάκη, φροντίζει να μην μοιράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον γιο της. Προέχει η ηρεμία και η ευτυχία του. Παραδέχεται πως με τον πρώην σύζυγό της, θα την ενώνει πάντα το παιδί τους.

«Το διαζύγιο ήταν μία φυσιολογική κατάληξη. Ήταν πολύ ειρηνική, ήταν ομαλή. Είπαμε πως δεν είμαστε καλά και δεν θα είμαστε σωστά μαζί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τσακωμού και δυστυχίας», είπε η Λουκία Παπαδάκη.

«Όταν δύο άνθρωποι φέρνουν μια καινούργια ζωή στον κόσμο, αυτός είναι ένας δεσμός άτυπος. Μπορεί να μη θέλουνε να ξαναδούμε τη μούρη του, αλλά ο δεσμός είναι εκεί. Μας ενώνει ένα παιδί», πρόσθεσε η Λουκία Παπαδάκη.

«Οι δυσκολίες είναι όλες δικές μου και πρέπει να προσέξω να παραμείνουν δικές μου και μόνο. Δεν μπορώ να τις μοιραστώ με το παιδί, γιατί δεν έχει καμία υποχρέωση να αποδεχτεί τίποτα στραβό.

Όταν το παιδί είχε τις δικές του δυσκολίες και τις επικοινώνησε… το σύμπαν στους ώμους μου. Γιατί είναι αυτό που θες να πετάξεις το παιδί σου 7 φορές τη μέρα από το παράθυρο και ταυτοχρόνως πρέπει να χτίσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα αγκάθια», πρόσθεσε η Λουκία Παπαδάκη καλεσμένη στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

