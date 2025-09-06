Λυδία Κονιόρδου: «Έφυγε» και η αδελφή μου και αισθάνομαι μία παράξενη ορφάνια

«Ήταν η τελευταία που αποχαιρετήσαμε, τη θάψαμε και γύρισε και μου είπε… ήρθε η σειρά μας τώρα», αποκάλυψε η ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου αναφερόμενη σε μία στιχομυθία που είχε με την αείμνηστη, πλέον, αδελφή της μετά τον θάνατο της μητέρας τους.

«Όσο το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου είναι πίσω, αρχίζεις και εκτιμάς κάθε δευτερόλεπτο που έχεις», εξηγεί η Λυδία Κονιόρδου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε η δημοφιλής ηθοποιός στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η έμπειρη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο και την ηλικία της καθώς και εκείνη που νιώθει πλέον με τον θάνατο.

Ειδικότερα, η Λυδία Κονιόρδου εξομολογήθηκε αρχικά πως «εκπλήσσομαι όταν βλέπω την ηλικία μου, δεν τη νιώθω. Πορεύομαι βήμα βήμα, δεν είμαι άμοιρη των μεταφυσικών φόβων και του θανάτου, αλίμονο. Αισθάνομαι ότι με τον θάνατο περνάς σε μια άλλη μορφή ύπαρξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετενσάρκωση ή όχι, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό που είμαι δεν θα πάει χαμένο. Με κάποιον τρόπο θα ενσωματωθεί μέσα στο δέντρο, στη φύση, στο cloud… δεν ξέρω».

«Έχω ζήσει πολλούς θανάτους και κατάλαβα καλά ότι η ζωή είναι η προετοιμασία για τη στιγμή που θα πεις «τι ψυχή θα παραδώσω;». Όσο το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου είναι πίσω, αρχίζεις και εκτιμάς κάθε δευτερόλεπτο που έχεις. Γι’ αυτό προσπαθώ να ζω την κάθε στιγμή, παλιότερα έκανα πενταετές πλάνο. Χαίρομαι το καθετί που τυχαίνει να κάνω, από μια μαρμελάδα που έφτιαξα στο σπίτι μέχρι την ”Ελένη” που θα παίξω το βράδυ».

«Ξέρεις τι μου είπε η αδελφή μου όταν πέθανε η μητέρα μας; Ήταν η τελευταία από την οικογένεια που αποχαιρετήσαμε. Τη θάψαμε και γύρισε και μου είπε: «Άντε, ήρθε η σειρά μας τώρα». «Έφυγε» και η αδελφή μου και αισθάνομαι μια παράξενη ορφάνια. Είσαι συνοδοιπόρος με τον αδελφό σου, είναι άλλου είδους η σύνδεση από εκείνη με τους γονείς. Ε, τώρα το λέω εγώ… Ήρθε η δική μου η σειρά» συμπλήρωσε, κατόπιν, η Λυδία Κονιόρδου στη νέα της συνέντευξη.