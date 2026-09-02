Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Μαζί στη Μύκονο μετά τις φήμες για σοβαρή κρίση στη σχέση τους

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου καταγράφηκαν σε παραλία της Μυκόνου να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Το φετινό καλοκαίρι κυκλοφόρησαν έντονες φήμες που τους ήθελαν να έχουν χωρίσει μετά από περίπου έναν χρόνο σχέσης. Κάτι που όπως φαίνεται δεν ισχύει.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου κράτησαν για λίγο διάστημα αποστάσεις ο ένας από τον άλλον. Αυτό οδήγησε ορισμένους στο συμπέρασμα πως χώρισαν. Το ζευγάρι διέψευσε τις φήμες και όπως φαίνεται από τις νέες εικόνες, συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

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Οι δυο τους επέλεξαν να απολαύσουν μέρος των διακοπών τους στην Μύκονο. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε στην παραλία του Scorpios την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στα πλάνα, κάτι πείραξε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και άρχισε να μιλάει με παράπονο στην σύντροφό του.

Το φετινό καλοκαίρι το ζευγάρι πέρασε τις διακοπές του μακριά από τα φώτα, επιλέγοντας να αφήνει τις εικόνες να μιλούν περισσότερο από τις δηλώσεις.