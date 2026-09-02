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Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε όχημα δύο τόνων με τα δόντια – Βίντεο από την προσπάθειά του

Την προσπάθεια του Γιώργου Πολύχρου παρακολουθούσαν και κατέγραφαν δύο πρώην συμπαίκτριές του στο Survivor
Ο Γιώργος Πολύχρος σε εικόνα από την παρουσίασή του στο Survivor
Ο Γιώργος Πολύχρος σε εικόνα από την παρουσίασή του στο Survivor
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Ο Γιώργος Πολύχρος είναι ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Survivor 2026. Συμμετείχε στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, μπαίνοντας αρχικά στο παιχνίδι με την ομάδα των «Επαρχιωτών» και μαγνήτισε τα βλέμματα, τόσο με τις επιδόσεις του στα αγωνίσματα, όσο και με το φαγητό που έτρωγε καθώς δεν είχε διαστάσει να δοκιμάσει αρκετά ασυνήθιστα πράγματα που έβρισκε στη φύση. Αυτή τη φορά κατάφερε να τραβήξει με τα δόντια του, ένα όχημα βάρους δύο τόνων.

Ο Γιώργος Πολύχρος ανέβασε το βίντεο με την προσπάθειά του, στον λογαριασμό του στο Instagram. Ο πρώην παίκτης του Survivor φαίνεται να χρησιμοποιεί τα δόντια του για να μετακινήσει ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Ranger Raptor.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Πολύχρος δαγκώνει ένα ειδικό σκοινί που είναι συνδεδεμένο με τον προφυλακτήρα του οχήματος και, επιστρατεύοντας όλη του τη δύναμη, καταφέρνει να το τραβήξει.

Στο πλευρό του βρίσκονταν δύο πρώην συμπαίκτριές του από το Survivor, η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες κατέγραφαν τη στιγμή. Οι αντιδράσεις τους στο βίντεο μαρτυρούν την έκπληξή τους, καθώς παρακολουθούν τον πρώην συμπαίκτη τους να ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη δοκιμασία.

Μετά από μια γεμάτη και δύσκολη εμπειρία στο Survivor, ο ίδιος μοιράστηκε στα social media πως το ταξίδι του στο παιχνίδι ολοκληρώθηκε, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία μοναδική.

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