MadWalk 2025: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Loreen στο closing της γιορτής μόδας – Δείτε βίντεο

Η γνωστή τραγουδίστρια ερμήνευε το «Tattoο» και το «Is it love» προκαλώντας «παραλήρημα»
Loreen
Loreen

Πλήθος κόσμου βρέθηκε μπροστά από την μεγάλη πασαρέλα του MadWalk 2025 για να απολαύσει τους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν γνωστές επιτυχίες: ανάμεσα σε αυτούς και οι 2 φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen.

Η τραγουδίστρια που κατάφερε να εκτοξεύσει την πατρίδα της, τη Σουηδία στην κορυφή των νικητών της Eurovision, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) στην μεγάλη σκηνή του MadWalk 2025, κάνοντας ένα μαγευτικό closing act. Η Loreen τραγούδησε 2 από τα πιο γνωστά τραγούδια της προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό.

Στην αρχή ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Tattoo», το οποίο την έβγαλε νικήτρια στη Eurovision. Στη συνέχεια τραγούδησε το γνωστό hit «Ιs it love» το οποίο αγαπήθηκε από πολύ κόσμο.

Με τα μακριά μαύρα μαλλιά της, τα μακριά νύχια της το οποίο πλέον είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, αλλά και με ένα στενό φόρεμα με διαφάνειες και ασημί λεπτομέρειες, κατάφερε να κλείσει το MadWalk 2025 όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Όπως είναι λογικό, το κοινό φώναζε και χειροκροτούσε για την ερμηνεία της.

