Μάικλ Τζάκσον: Το «Billie Jean» στην κορυφή του Billboard Global 200, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο Μάικλ Τζάκσον / ΑΠΕ / EPA / JAN NIENHEYSEN
Πέρασαν 44 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που βγήκε το τραγούδι «Billie Jean», με την ιδιαίτερη και τόσο αγαπημένη φωνή του Μάικλ Τζάκσον. Σχεδόν 4 δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του το κομμάτι βρίσκεται ξανά στην κορυφή.

Το «Billie Jean» γράφει ξανά τη δική του ιστορία, κατακτώντας το τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα  σημείωσε άνοδο δύο θέσεων και βρίσκεται στον Νο1 του παγκόσμιου chart Billboard Global 200. Ο λόγος που ο Μάικλ Τζάκσον είναι πιο επίκαιρος από ποτέ 17 χρόνια από τον θάνατό του δεν είναι τυχαίος.

Η επιτυχημένη «δεύτερη» καριέρα του τραγουδιού «Billie Jean» οφείλεται στην βιογραφική ταινία «Michael», η οποία σαρώνει τις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας στο αμερικανικό box office για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο και το τραγούδι μπήκε στα charts πριν από τρεις εβδομάδες, ξεκινώντας από το No 65.

Μάλιστα, το κομμάτι βρίσκεται για πρώτη φορά στο Νο 1 του Billboard Global 200. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, από τις 8 έως τις 14 Μαΐου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και 3.000 ψηφιακές πωλήσεις.

Σημειώνεται ότι ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 και το «Billie Jean» κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ «Thriller», τον Νοέμβριο του 1982.

