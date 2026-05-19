Χάρης Βαρθακούρης: Το 2013 πήγαμε στην Πάρο για τελευταία φορά, μετά κάηκε το σπίτι μας

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Χάρης Βαρθακούρης και αναφέρθηκε τόσο στη σχέση με τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με την Αντελίνα Βαρθακούρη όσο και στο σπίτι που είχε η οικογένειά του στην Πάρο, αλλά καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη (19.05.2026) και μίλησε για όλα στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο Χάρης Βαρθακούρης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε επισκεφθεί την Πάρο, διότι το σπίτι τους έχει καεί, με αφορμή το γεγονός ότι έκανε εκεί διακοπές το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013. Δηλαδή, γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το 2015 παρ’ όλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης και μας πήρε και δύο τρία χρόνια να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Άρα, δεν είχαμε πολλή διάθεση και ψυχολογία για διακοπές», δήλωσε ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια και συνειδητοποίησα ότι δεν με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε τι κάνω; Μετακομίζω στην Πάρο της γυναίκας μου. Η Πάρος της γυναίκας μου είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση. Πολύ εύκολο να πας και να φύγεις», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις μονάκριβες κόρες του, αναφέροντας ότι πλέον έχουν και αγόρια.

«Οι κόρες μέσα στο καλοκαίρι γίνονται 14 και 16 και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω την ευθύνη δυο εφήβων, ενός νοικοκυριού, το ότι είμαι πατέρας. Ακόμα ακούω τη λέξη (σ.σ μπαμπάς) και χαίρομαι. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια. Σαν χθες μου φαίνεται που μπορούσα να έχω και τις δυο αγκαλιά και τώρα πρέπει να ζητιανεύω την προσοχή. Πλέον στη ζωή μας έχουν μπει αγόρια», σημείωσε ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Η μικρή ακόμα ίσως έχει αντιληφθεί ότι ο μπαμπάς έχει ανάγκη την προσοχή τους, είναι πιο εκδηλωτική, η μεγάλη με το τσιγκέλι. Αν θέλω να μάθω κάτι θα πρέπει να ρωτήσω τη μαμά», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Τους ξέρω τους λεγάμενους. Δεν είναι κρυφοί. Έρχονται και στο σπίτι. Έχω την εντύπωση πως δεν θα εγκρίνω ποτέ κανέναν αλλά έχω καταλήξει στο ότι με ενδιαφέρει να είναι ευτυχισμένες και αν είναι δεν θέλω να πω ότι δεν μου πέφτει λόγος αλλά και στην τελική μάλλον δε μου πέφτει», αποκάλυψε αμέσως μετά για τους συντρόφους των κοριτσιών.