Ο Slimane της Eurovision έρχεται στο θέατρο Λυκαβηττού στις 29 Σεπτεμβρίου 

Μετά τη δημοφιλία που γνώρισε και στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του, στη Eurovision του 2024, ο Slimane έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 για μία μοναδική συναυλία, έπειτα από 23 sold out εμφανίσεις στην περίφημη Salle Pleyel του Παρισιού.

Το θέατρο Λυκαβηττού θα δονηθεί στους ρυθμούς του συναισθήματος και της μοναδικής ερμηνείας του καλλιτέχνη που λατρεύεται σε κάθε γωνιά του κόσμου, στη συναυλία που ετοιμάζει. Σημειώνεται ότι ο Slimane είχε κατακτήσει την 4η θέση στη Eurovision, με το υπέροχο τραγούδι «Mon amour».

Γιορτάζοντας μια δεκαετία από τότε που συστήθηκε στο κοινό, ο Slimane παρουσιάζει το concept «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour. Μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο, ο Γάλλος σταρ επιστρέφει στην ατμόσφαιρα των πρώτων του βημάτων. Εκεί όπου δεν χρειάζονται περιττά στοιχεία – μόνο η φωνή, ο στίχος, η ανάσα και η σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ.

Η σχέση του Slimane με την Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα αληθινό love story. Οι δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του, το χειμώνα του 2025 στο Θέατρο Παλλάς, άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους, με το κοινό να τον αποθεώνει. Τώρα, η εμπειρία ανεβαίνει επίπεδο κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, σε μια συναυλία που αναμένεται να είναι το μουσικό γεγονός του φθινοπώρου στο θέατρο Λυκαβηττού.

Η περιοδεία του Slimane «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς στην Ευρώπη. Με το “Mon Amour” να έχει γίνει παγκόσμιο anthem και την ικανότητά του να μαγεύει χιλιάδες θεατές μόνο με τη συνοδεία ενός πιάνου, ο Slimane αποδεικνύει γιατί είναι ο κορυφαίος πρεσβευτής του σύγχρονου γαλλικού τραγουδιού.