Emily in Paris: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της σειράς στη Μύκονο – Δύο Ελληνίδες θα παίξουν στις επόμενες σκηνές

Όπως αποκάλυψε η Κάλλια Καρτσάκη στο «Live News» οι βοηθητικοί ηθοποιοί παίρνουν 150 ευρώ την ημέρα
Η Λίλι Κόλινς / ΑΠΕ / EPA / NINA PROMMER
Οι συντελεστές της αγαπημένης σειράς του Netflix, «Emily in Paris», αυτές τις ημέρες γυρίζουν σκηνές από τον νέο κύκλο στο όμορφο νησί της Μυκόνου.

Το μεσημέρι της Τρίτης (19.05.2026) η εκπομπή «Live News» μετέδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τα γυρίσματα του δημοφιλούς σίριαλ στο αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η Μύκονος θα είναι «φωλιά» της πρωταγωνίστριας Λίλι Κόλινς και των συνεργατών της στο «Emily in Paris» για τις επόμενες 2 εβδομάδες. 

Για τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων, η παραγωγή φαίνεται να έχει επιλέξει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μυκόνου, όπως οι ανεμόμυλοι, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα και στα γραφικά σοκάκια της χώρας του νησιού. Τη Δευτέρα η παραγωγή ήταν στην παραλία του Αγίου Σώστη, όπως αποκάλυψε το tlife.gr. Στη συνέχεια, σκηνές θα γυριστούν και στην άλλη πλευρά του νησιού, όπου έχει στηθεί μία λαϊκή αγορά.

Η αρχισυντάκτρια του tlife.gr, Κάλλια Καρτσάκη, μίλησε ζωντανά στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για τα γυρίσματα με τη Λίλι Κόλινς, την Άσλεϊ Παρκ, τον Λούκας Μπράβο και το υπόλοιπο καστ της σειράς.

«Θέλω να σου πω ότι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο τα γυρίσματα, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζονται κάποιες σκηνές με βοηθητικούς ηθοποιούς, όπως μάθαμε, είναι ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Κούτρας εκεί, μαζί με τον φωτογράφο μας τον Πέτρο Χόντο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Όταν μας κατάλαβαν, έβαλαν ομπρέλες μπροστά να καλύψουν τη Λίλι Κόλινς, τη συμπρωταγωνίστριά της, τον Λούκας Μπράβο. Εμείς όμως ξεκλέψαμε λίγο, κάποιες σκηνές, τις παρουσιάσαμε στο tlife.gr. Μάθαμε ότι οι βοηθητικοί ηθοποιοί, πληρώνονται καθημερινά 150 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ένα μοντέλο από γνωστό σόου μόδας από προηγούμενες χρονιές, θα πάρει μέρος στα γυρίσματα αύριο και μεθαύριο και μία κοπέλα που δραστηριοποιείται με τον χώρο της μουσικής, με τις δημόσιες σχέσεις και έχει απασχολήσει με την προσωπική της ζωή, θα πάρει κι αυτή μέρος στα γυρίσματα. Δεν μας επιτρέπεται να πούμε τα ονόματα», αποκάλυψε ακόμα, σημειώνονται ότι οι γυναίκες που ανέφερε ότι θα πάρουν μέρος στη σειρά είναι Ελληνίδες». 

