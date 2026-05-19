Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς θα δώσουν καλοκαιρινές συναυλίες – Οι πρώτοι σταθμοί

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ετοιμάζονται να ενώσουν καλλιτεχνικά τις δυνάμεις τους και το καλοκαίρι, πραγματοποιώντας καλοκαιρινές συναυλίες, με τίτλο «Με εσένα μόνο».

Μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο για να βρεθούν κοντά στο κοινό που τους αγαπά και ανυπομονεί να τους δει μαζί.

Στο «Με σένα μόνο tour» η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για συναυλίες γεμάτες με την «εκρηκτική» τους χημεία, τις διαχρονικές τους επιτυχίες, τα καινούργια τους τραγούδια κι ένα αφιέρωμα σε κλασικά λαϊκά τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Οι πρώτοι σταθμοί

12 Ιουνίου – Καλαμάτα (Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας)

1 Ιουλίου – Έδεσσα (Θέατρο Γαβαλιώτισσας)

13 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη (Μονή Λαζαριστών)

14 Ιουλίου – Βόλος (Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα»)

25 Ιουλίου – Αγία Νάπα (Αυγούρου)

21 Αυγούστου – Ηράκλειο Κρήτης (Τεχνόπολις)

22 Αυγούστου – Χανιά (Θέατρο Ανατολικής Τάφρου)

28 Σεπτεμβρίου – Αθήνα (Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας)

Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες.