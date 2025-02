Μάικι Μάντισον, η 25χρονη που κέρδισε την Ντέμι Μουρ στα BAFTA και είναι φαβορί για το Όσκαρ A’ γυναικείου ρόλου

Η Μάικι Μάντισον αποτελεί μία από τις μεγάλες νικήτριες των βραβείων BAFTA, των βρετανικών Όσκαρ, που έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής 16.02.2025 στο Λονδίνο. Η 25χρονη ηθοποιός κέρδισε το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ το οποίο, μάλιστα, αποτελεί και το πρώτο BAFTA της καριέρας της και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ.

Η 25χρονη πρωταγωνίστρια του Anora και φαβορί για το Όσκαρ A’ γυναικείου ρόλου Μάικι Μάντισον είναι αυτό που λέμε «το καλό παιδί του Χόλιγουντ» και μία ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη δύναμη που δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε το όνομά της. Η Μάικι Μάντισον απέσπασε εντυπωσιακές κριτικές για τις υποκριτικές ικανότητές της, αποτελώντας βασικό κομμάτι της επιτυχίας του «Anora». Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως ενώ συνυποψήφιές της ήταν σπουδαία ονόματα, όπως Σίνθια Αρίβο, Ντέμι Μουρ, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, η Μάικι Μάντισον ήταν εκείνη που κατάφερε να στεφθεί νικήτρια.

Το «Anora» θεωρούνταν φαβορί και για το κορυφαίο βραβείο των BAFTA, εκείνο της Καλύτερης Ταινίας, ωστόσο επικράτησε η ταινία Conclave. Στην ταινία, η ηθοποιός υποδύεται την Ani, μια σεξεργάτρια που εργάζεται σε ένα στριπτιτζάδικο του Μανχάταν και για την ερμηνεία της, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Μάλιστα η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε να κερδίσει και για τον λόγο αυτό δεν είχε ετοιμάσει λόγο.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Royal Festival Hall για να παραλάβει το βραβείο της, η 25χρονη ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ενώ ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη της ταινίας, Σον Μπέικερ λέγοντας του πως «έκανε το όνειρό της πραγματικότητα». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε τόσο στη μητέρα της «που την πήγε σε τόσες οντισιόν» όσο και τις υπόλοιπες γυναίκες που ήταν υποψήφιες για το βραβείο. Ωστόσο, η στιγμή που τράβηξε την προσοχή ήταν όταν αφιέρωσε τη νίκη της στις σεξεργάτριες όλου του κόσμου.

«Θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να αναγνωρίσω την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ. Θέλω να πω ότι σας βλέπω. Αξίζετε σεβασμό και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα είμαι πάντα φίλη και σύμμαχός σας και προτρέπω και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο».

Πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 2024, η Μάικι Μάντισον είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Variety και είχε αναφερθεί στον ρόλο της, αλλά και στην επιθυμία της να διοργανώσει μια ειδική προβολή της ταινίας για σεξεργάτριες και χορεύτριες, προκειμένου να τις τιμήσει. «Θα μπορούσα να κλάψω μιλώντας γι’ αυτό. Ήταν το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί η ταινία είναι για αυτές τις γυναίκες. Το να μπαίνω στην αίθουσα και να τις βλέπω να μας χειροκροτούν φορώντας τα τακούνια τους. Ήταν μαγικό», είχε δηλώσει η ηθοποιός.

Η ιππασία, η αποχή από τα social media και ο ρόλος στο Anora

Η Mikey Madison – Mikaela είναι το πλήρες όνομά της – γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1999 στο Λος Άντζελες. Έχει δίδυμο αδερφό τον Μάιλς, ο οποίος προσποιούνταν ότι δεν είχαν καμία συγγένεια όταν πήγαιναν Λύκειο.

«Προσποιούταν ότι δεν ήμασταν αδέλφια», εξήγησε η ηθοποιός στο W Magazine. «Την τελευταία μέρα του σχολείου, οι άνθρωποι τον ρωτούσαν: “Miles, γιατί μπαίνεις στο αυτοκίνητο της Mikaela;”. Εκείνος έλεγε “Ω, αυτή είναι η αδελφή μου”. Από τότε ζήτησε συγγνώμη. Κάποια στιγμή ήμουν το περίεργο κορίτσι με τα άλογα».

Η Μάικι λάτρευε την ιππασία και έκανε όνειρα για πρωταθλητισμό. Αλλά όταν μπήκε στη ζωή της η υποκριτική κατάλαβε ότι έπρεπε να διαλέξει.

«Μου λείπει η ιππασία. Ήταν δύσκολο για μένα να την αφήσω στην άκρη, αλλά έπρεπε να διαλέξω… Όταν κάνω κάτι, θέλω να αφοσιώνομαι σε αυτό 100%. Είμαι ο τύπος του όλα ή τίποτα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι υγιές, αλλά είναι αλήθεια».

Η υποκριτική μπήκε κυριολεκτικά από το πουθενά στα πλάνα της και εκείνη ήταν πολύ νέα.

Ξεκίνησε πρώτα με ταινίες μικρού μήκους, ενώ η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήρθε μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία του 2020 «Once Upon a Time… In Hollywood» (Κάποτε… στο Χόλιγουντ) όπου συμπρωταγωνίστησε με άλλους ανερχόμενους ηθοποιούς, τον Austin Butler και τη Margaret Qualley. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Scream, Scream VI, Better Things και Lady In the Lake.

Φέτος επέστρψε με μια ανατρεπτική ερμηνεία στην ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα – έναν ρόλο που ο διακεκριμένος σκηνοθέτης έγραψε έχοντας εκείνη στο μυαλό του.

Η Μάντισον υποδύεται την Ani – μια νεαρή sex worker από το Μπρούκλιν που ερωτεύεται τον Ιβάν (Mark Eydelshteyn), γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη και περιμένει να ζήσει το δικό της παραμύθι. Παντρεύονται παρορμητικά στο Λας Βέγκας, αλλά μόλις η είδηση φτάνει στην οικογένεια του Ιβάν στη Ρωσία, η ρομαντική τους ιστορία απειλείται με τους γονείς του να φτάνουν στη Νέα Υόρκη με σκοπό την ακύρωση του γάμου.

Η Μάντισον τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του σκηνοθέτη Σον Μπέικερ όταν υποδύθηκε μια οπαδό του Manson στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time… in Hollywood». Αργότερα, το 2022, όταν την είδε στην ταινία τρόμου «Scream V» επιβεβαίωσε την απόφαση ότι η Μάικι ήταν η ιδανική Ani του.

«Ο Sean έχει αφιερώσει την καριέρα του στο να αφαιρέσει το στίγμα από τη σεξεργασία μέσα από ιστορίες με περιθωριακούς ανθρώπους. Το κάνει με ειλικρίνεια και χιούμορ. Πραγματεύεται πολλά σκοτεινά θέματα, αλλά τα ανατρέπει και τα διαποτίζει με χιούμορ. Οπότε τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και ήξερα ότι θα συνεργαζόμασταν καλά» λέει η Μάντισον για την συνεργασία τους.

«Υπάρχει κάτι στην αίσθηση του χιούμορ του Sean που με ελκύει πραγματικά. Διασκεδάζει τις πραγματικά σκοτεινές καταστάσεις. Ο Sean μου έδωσε τόσο μεγάλη ελευθερία κινήσεων για να φτιάξω αυτόν τον χαρακτήρα από την αρχή», εξήγησε. «Μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε τόσες πολλές διαφορετικές πτυχές της δημιουργίας αυτής της ταινίας: τα κοστούμια, τα μαλλιά και το μακιγιάζ».