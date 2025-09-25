Μάικλ Ντάγκλας σε Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: «Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου»

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μοιράστηκαν για μια ακόμη φορά την αγάπη τους, με αφορμή τα γενέθλιά τους, που έχουν την ίδια ημέρα, στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο διάσημος ηθοποιός έκλεισε τα 81 του χρόνια, ενώ η σύζυγός του γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της.

Σε ανάρτησή του στο instagram, ο Μάικλ Ντάγκλας χαρακτήρισε τη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς «αγάπη της ζωής του» και δημοσίευσε μια selfie που τράβηξαν την προηγούμενη ημέρα, όταν εκείνη συμμετείχε στον αγώνα διασημοτήτων στο Celebrity Ryder Cup 2025. «Στη “γενέθλια αδερφή μου” — πόσο όμορφο είναι να γιορτάζουμε άλλο ένα χρόνο μαζί! Συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό παιχνίδι σου στο Celebrity Ryder Cup. Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, από την πλευρά της, δημοσίευσε επίσης κοινές φωτογραφίες τους, συνοδεύοντάς τες με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά Μάικλ! Το να μοιράζομαι αυτήν την ειδική ημέρα μαζί σου είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά στη ζωή!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Το ζευγάρι, που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 25χρονο Ντίλαν και την 22χρονη Κάρις. Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει ακόμα έναν γιο, τον 46χρονο Κάμερον, από τον πρώτο του γάμο με την παραγωγό Ντιάντρα Λούκερ.