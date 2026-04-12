Μάικλ Τζάκσον: Οι δύο γιοι του με κοστούμια στο στυλ του πατέρα τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael»

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, καθώς φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Michael» στο Βερολίνο, μαζί με αρκετά άλλα μέλη της οικογένειας.

Τα αδέρφια πόζαραν για φωτογραφίες πριν την πρεμιέρα της ταινίας, φορώντας κοστούμια που θύμιζαν το στυλ του διάσημου πατέρα τους. Ο 29χρονος Πρινς φόρεσε κλασικό μαύρο κοστούμι με κόκκινο πουκάμισο με κουμπιά και μαύρη γραβάτα και θύμισε την εμβληματική εμφάνιση του Μάικλ Τζάκσον στην ερμηνεία του «Dangerous» το 2002 για την 50η επέτειο της τηλεοπτικής εκπομπής American Bandstand.

Ο αδελφός του, Μπίγκι, 24 ετών, απέτισε φόρο τιμής στον «βασιλιά της ποπ» με μαύρο σακάκι κοστουμιού στολισμένο με χρυσές ρίγες κατά μήκος του βραχίονα και ασορτί μαύρο παντελόνι. Στο ένα του χέρι, φορούσε ένα περιβραχιόνιο με φωτογραφία από μια από τις θρυλικές πόζες του πατέρα του.

Οι αδερφοί Μάικλ Τζάκσον, Τζάκι Τζάκσον, Ζερμέν Τζάκσον και Μάρλον Τζάκσον εμφανίστηκαν επίσης στο κόκκινο χαλί. Οι γιοι του Ζερμέν, Τζάαφαρ και Τζερματζέστι Τζάκσον ήταν παρόντες μαζί με τον Ράντι Τζάκσον Τζούνιορ.

Οι θαυμαστές του εκλιπόντος ποπ σταρ σοκαρίστηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η διάσημη αδελφή του, Τζάνετ, δεν θα είναι πρωταγωνίστρια στη βιογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Αντουάν Φούκουα, σύμφωνα με το Variety. Ωστόσο, την άλλη αδελφή του, ΛαΤόγια Τζάκσον υποδύεται η Βρετανίδα ηθοποιός Τζέσικα Σούλα.

Χιλιάδες θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο την Παρασκευή για την πρεμιέρα της νέας ταινίας για τη ζωή του «βασιλιά της ποπ», ανεπηρέαστοι από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανήλικων που συνεχίζουν να στοιχειώνουν τον σταρ, σύμφωνα με το AFP.

Η ταινία «Michael», στην οποία τον τραγουδιστή υποδύεται ο ανιψιός του Τζάαφαρ Τζάκσον, αναμένεται να είναι μια από τις πιο εμπορικές του είδους στην ιστορία.

Μόνο περίπου 4.000 θαυμαστές μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν, δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της, αφού τους είχαν δοθεί θέσεις μέσω κληρώσεων. Για τους υπόλοιπους, υπάρχουν δραστηριότητες με θέμα τον Μάικλ Τζάκσον καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως συζητήσεις σε πάνελ με το κινηματογραφικό συνεργείο, μια έκθεση αφιερωμένη στον τραγουδιστή και θεματικά πάρτι.

Ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009 από υπερβολική δόση προποφόλης, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Παρά την αθώωσή του το 2005 σε ποινική δίκη, ο σταρ δεν κατάφερε ποτέ να αποκαταστήσει την εικόνα του όσο ήταν ζωντανός. Άλλα φερόμενα θύματα υπέβαλαν αστικές αγωγές μετά τον θάνατό του και αρκετές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ποτέ καταδικαστεί σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο.

Η ταινία «Michael» είχε αρχικά ως στόχο να διερευνήσει τον αντίκτυπο των ισχυρισμών στον σταρ, σύμφωνα με το Variety. Ωστόσο, το ένα τρίτο της ταινίας αφαιρέθηκε, αφού οι δικηγόροι του ιδρύματος Τζάκσον συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε μια ρήτρα σε διακανονισμό με έναν από τους κατήγορους του τραγουδιστή που απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά του σε ταινία.