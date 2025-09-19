Μαίρη Μηλιαρέση: «Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα»

Στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA παραχώρησε συνέντευξη η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία μίλησε το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) για την τηλεόραση, αλλά και τον σύντροφό της, με τον οποίο παντρεύεται σήμερα.

«Η τηλεόραση άλλαξε με την πρώτη προβολή του “Big Brother”. Έμαθε ο κόσμος το κουτσομπολιό. Η τελευταία φορά που ήμουν σε πάνελ επί Alter, είχα φύγει πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί ήταν πολύ κίτρινο. Μετά έκανα τα εμπορικά και έφτιαξα το σπίτι στο χωριό», είπε αρχικά η Μαίρη Μηλιαρέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαίρη Μηλιαρέση είπε στη συνέχεια για τον σύντροφό της: «Είμαι ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου. Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου. Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα. Ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια».