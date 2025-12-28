Μαίρη Συνατσάκη: Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου, αυτό που είδα ήταν ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Μαίρη Συνατσάκη, εξηγώντας δημοσίως τον λόγο που αποφάσισε την περίοδο που ήταν έγκυος στην κόρη της, Ολίβια, να κάνει unfollow στο Instagram την Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο podcast του Fipster, αποφάσισε να προβεί σε αυτήν την απόφαση όταν η Κατερίνα Καινούργιου έπαιξε ένα ρεπορτάζ στην εκπομπής της με όλους τους πρώην συντρόφους της Μαίρης Συνατσάκη, τους οποίους ρωτούσαν πώς νιώθουν που είναι έγκυος!

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”», δήλωσε.

«Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού;

Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow», εξομολογήθηκε ακόμα η Μαίρη Συνατσάκη.