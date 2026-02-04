Μαίρη Συνατσάκη για Κατερίνα Καινούργιου: Έγινε ένα σκηνικό με ένα unfollow σε μια παρουσιάστρια και με ρώτησαν τρία χρόνια μετά

Αναφορά στην κόντρα της με την Κατερίνα Καινούργιου έκανε πρόσφατα η Μαίρη Συνατσάκη σε διαδικτυακή της συνέντευξη. Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη μαζί με την Ελίνα Παπίλα στη διαδικτυακή εκπομπή της Χρυσηίδας Γκαγκούτη και αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια του ALPHA, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

Η Μαίρη Συνατσάκη είπε σε κάποιο σημείο της συνέντευξης ότι τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για το unfollow που έκανε στην Κατερίνα Καινούργιου μετά από τρία χρόνια και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη τα έβαλε με τους ρεπόρτερ που ανακαλύπτουν τα… unfollow των επωνύμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έγινε τώρα ένα σκηνικό με ένα unfollow σε μια παρουσιάστρια και με ρώτησαν τρία χρόνια μετά. Ήμουν σε ένα θέατρο και με ρώτησαν», είπε η Μαίρη Συνατσάκη μετά το 25ο λεπτό του βίντεο.

«Επίσης, τα ufollow που έχουν γίνει πολύ έντονο θέμα στα social media… Πώς γίνεται να ψάχνουν; Αυτό μου βγάζει έναν ξεπεσμό σαν θέμα, το να αναλύεις ποιος celebrity έκανε έναν άλλον unfollow και να ρωτάς χωρίς ντροπή “κάνατε unfollow;” Δεν είναι ξεπεσμός αυτό; Δεν είναι μια κακή προσέγγιση των social media από τα media;», ανέφερε η οικοδέσποινα της εκπομπής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πω κάτι πάρα πολύ κοινότυπο. Όλα έχουν να κάνουν με το τι κάνεις στη ζωή σου. Αν έχεις τόσο χρόνο στη ζωή σου και πραγματικά όλη σου η έννοια είναι ποιον να κάνει unfollow και ποιος έκανε unfollow ποιον… Μιλάω για τους δημοσιογράφους. Ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται» πρόσθεσε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Η αποκάλυψη της Μαίρης Συνατσάκη

Η Μαίρη Συνατσάκη είχε αποκαλύψει στο κανάλι του Fipster στο Youtube: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”.

Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου

Μετά τη δήλωση της Μαίρης Συνατσάκη η Κατερίνα Καινούργιου είχε ξεσπάσει μέσω της εκπομπής της: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο – πάνε 3,5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος – και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τότε υπήρχε μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή.

Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι την συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει… Υπήρχε μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη. Αποφάσισαν εκείνοι. Με βοήθησαν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί. Πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Αυτό με στεναχώρησε. Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα.

Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η απόψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να “χτυπήσει” εμένα, δικαίωμά της. Ήξερε την κατάσταση, ότι για κάποια θέματα μπορεί να μην αποφασίζω εγώ. Γιατί το κάνεις τώρα;».