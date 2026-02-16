Μαίρη Συνατσάκη – Ίαν Στρατής: Η Κυριακάτικη έξοδός τους στο θέατρο με την κόρη τους

H Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, που δεν είναι συνηθισμένοι σε δημόσιες ενφανίσεις έκαναν μία σπάνια έξοδο στο Θέατρο Αλκυονίς.

Το ζευγάρι, Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής που είναι μαζί περίπου έξι χρόνια κι έχουν αποκτήσει ένα κοριτσάκι, βρέθηκαν χθες Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο θέατρο μαζί με την κόρη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η πρώην παρουσιάστρια και ο μουσικός έδωσαν το παρών σε ένα κάλεσμα για φίλους της παιδικής παράστασης «Το κλειδί της ευτυχίας» μαζί με την Ολίβια.

Μια τρυφερή και συναρπαστική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο του Μάριου Μάζαρη «Το Κλειδί των Χριστουγέννων» ανέβηκε στη σκηνή για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος παγώνει και η δύναμη του «μαζί» γίνεται το κλειδί που ξεκλειδώνει την αληθινή χαρά.

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής λατρεύουν να περνούν ποιοτικό χρόνο με την κόρη τους και σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνουν διασκεδαστικές οικογενειακές δραστηριότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμένα μου άρεσαν πολύ τα παιδιά, μου άρεσε να παίζω μαζί τους. Είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια και βρήκα το κατάλληλο άτομο για να κάνει οικογένεια. Εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι η Μαίρη θα είναι η γυναίκα της ζωής μου.

Όταν γεννήθηκε η κόρη μας και γυρίσαμε σπίτι ένιωθα ανίκανος γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το μωρό είναι στην αγκαλιά της μαμάς συνεχώς. Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί είχα ένα σοβαρό πένθος και στην πρώτη περίοδο ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα χάσει κάποιο πρόσωπο τόσο κοντινό μου, οπότε δεν ήξερα πως να το χειριστώ», είχε εξομολογηθεί ο Ίαν Στρατής στις «Μαμάδες» της ΕΡΤ.