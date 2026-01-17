Μαίρη Βιδάλη για Μαρία Καρυστιανού: Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σκέψη να θέλει να πολιτευτεί μετά από αυτό το τραύμα

Η Μαίρη Βιδάλη παραχώρησε συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου στον Alpha Radio 989 και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού. Τόνισε πως η ίδια δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Έδειξε μάλιστα να απορεί με τις προθέσεις που εκφράζει η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης.

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα γιατί έχω περάσει κάτι ανάλογο στην προσωπική μου ζωή. Όχι μόνο δεν ασχολήθηκα με τα κοινά, αλλά σταμάτησα γιατί δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Όταν ασχολείται κάποιος με τα κοινά, πρέπει να είναι καθαρός μέσα του και να μην έχει προσωπικά προβλήματα. Να είναι σε θέση να προσφέρει», είπε αρχικά η Μαίρη Βιδάλη για την Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σκέψη κάποιας γυναίκας να θέλει να πολιτευτεί μετά από αυτό το τραύμα. Μπράβο της που έχει αυτή τη δύναμη», πρόσθεσε για τη Μαρία Καρυστιανού η Μαίρη Βιδάλη.

Για την απώλεια του γιου της και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η Μαίρη Βιδάλη τόνισε πως είχε δίπλα της την κόρη της και αγαπημένα της πρόσωπα.

«Με στήριξε η κόρη μου, η δουλειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν υποψήφια ξανά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, πριν φύγει ο γιος μου. Ήταν πολύ άρρωστος στο νοσοκομείο. Δεν γινόταν να κάνω προεκλογικό αγώνα, δεν είχα τη δύναμη και δεν είχα και τη διάθεση», είπε η Μαίρη Βιδάλη.

Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2025 η Μαίρη Βιδάλη βίωσε την τραγική απώλεια του γιου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο Κάρολος Βιδάλης πάλεψε γενναία αλλά ο καρκίνος αποδείχθηκε ένας αντίπαλος εξαιρετικά ύπουλος. Ο 34χρονος έδινε μάχη για να συνέλθει και κατά διαστήματα φαινόταν να βγαίνει νικητής. Η κατάσταση της υγείας του όμως επιδεινώθηκε ξαφνικά και οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να επιβραδύνουν το μοιραίο.

Ο Κάρολος Βιδάλης, έφυγε από τη ζωή στα 34 του χρόνια, ύστερα από μάχη δύο ετών με έναν επιθετικό καρκίνο που εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο του το σώμα. Η διάγνωση ήρθε ξαφνικά, μετά από προληπτικές εξετάσεις του ηθοποιού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Οι πρώτες χημειοθεραπείες έφεραν ελπίδα, καθώς ο καρκίνος φαινόταν να υποχωρεί. «Δεν θα το βάλω κάτω», συνήθιζε να λέει στους δικούς του ανθρώπους. Η μάχη του όμως αποδείχθηκε άνιση. Ο καρκίνος επέστρεψε και επεκτάθηκε. Μια εβδομάδα πριν το τέλος, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Υγεία, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του. Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή. Δεν κατάφερε να συνέλθει.