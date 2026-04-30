«The Passenger»: Ένα ιστορικό θρίλερ με φόντο τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» που φιλοδοξεί να καθηλώσει

Ο Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο ιστορικό θρίλερ «The Passenger», σε σκηνοθεσία του Μάγκνους φον Χορν (Magnus von Horn). Η FilmNation Entertainment εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της ταινίας, με εξαίρεση την Πολωνία και τις γερμανόφωνες χώρες.

Το θρίλερ αποτελεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Σουηδο-Πολωνού σκηνοθέτη το κοινωνικό δράμα του οποίου «The Girl with the Needle» ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Το σενάριο το οποίο συνυπογράφει ο φον Χορν με τον Αλέκο Γκότσεφ (Aleko Gotscheff), βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1938 από τον Ούλριχ Αλεξάντερ Μπόσβιτς (Ulrich Alexander Boschwitz). Το βιβλίο υπήρξε μπεστ σέλερ των Sunday Times και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

Ο Στρονγκ θα υποδυθεί τον κεντρικό ήρωα Otto Silbermann, ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Βερολίνο μετά το πογκρόμ του Νοεμβρίου του 1938, γνωστό και ως η «Νύχτα των Κρυστάλλων». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλμ ακολουθεί τον Otto στην προσπάθεια του «να διαφύγει με την περιουσία του», ενώ «περιπλανιέται από τρένο σε τρένο καθώς η πατρίδα του μετατρέπεται σε κλουβί και η ταυτότητά του διαλύεται».

«Με εκπλήσσει το πόσο συχνά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Μπόσβιτς έγραψε το «The Passenger» το 1938 ως ένας 23χρονος πρόσφυγας που δεν είχε την πολυτέλεια να γνωρίζει τι θα ακολουθούσε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Otto Silbermann, ο οποίος περιπλανιέται στη Γερμανία για τέσσερις ημέρες, με την αυταπάτη ότι το επόμενο τρένο, η επόμενη γνωριμία ή το επόμενο γκισέ μιας τράπεζας θα τον επιστρέψουν στη ζωή που κάποτε γνώριζε», ανέφερε ο Φον Χορν σε δήλωσή του.

«Θέλω να δημιουργήσω μια ταινία γι’ αυτήν ακριβώς τη στιγμή: το δευτερόλεπτο πριν κάποιος αποδεχτεί ότι ο κόσμος του έχει αλλάξει. Το βλέπω παντού γύρω μου, στους τίτλους των εφημερίδων, στις συμφωνίες, ακόμα και στα δωμάτια των ανθρώπων που αγαπώ. Έχουμε μια τρομερή ικανότητα να παραμένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν» συμπλήρωσε.

Η παραγωγή της ταινίας ανήκει στις Port au Prince Films και Lava Films, με την Μαρτίνα Βαλεντίνα Μπάουμγκαρτνερ (Martina Valentina Baumgartner) σε ρόλο εκτελεστικής παραγωγού. Σύμφωνα με το Variety, η FilmNation συγχρηματοδοτεί το έργο και ξεκινά τις πωλήσεις στο Φεστιβάλ των Καννών.