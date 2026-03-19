Μαίρη Βυτινάρος: Κάποιοι άντρες κομπλάρουν δίπλα μου, ένας που βγήκαμε μου είπε να μην φοράω τακούνια

Η Μαίρη Βυτινάρος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για το ύψος της, που σε ορισμένους άντρες – όπως ανέφερε – προκαλεί κόμπλεξ. Θυμήθηκε μάλιστα και ένα σκηνικό που έζησε σε έξοδό της, όταν ο άντρας που την συνόδευε, της ζήτησε να μην φοράει τακούνια, για να μην αισθάνεται μειονεκτικά απέναντί της.

Η Μαίρη Βυτινάρος έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μετά την συμμετοχή της ως «model instructor» στον πέμπτο κύκλο του GNTM. Το 32χρονο μοντέλο, με ύψος 1,85, γεννημένο στην Μελβούρνη είναι τρίτης γενιάς Ελληνίδα της Αυστραλίας, από Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα.

Αναφερόμενη στην εξωτερική της εικόνα, το μοντέλο είπε: «Είμαι 1,84 χωρίς τακούνια και σήμερα νιώθω ότι είμαι 2 μέτρα. Κάποιοι άντρες κομπλάρουν μερικές φορές δίπλα μου, μου το έχουν πει. Ένας άντρας που βγήκαμε μου είπε να μην φοράω τακούνια, δεν κράτησε πολύ μετά από αυτό, τελείωσε πολύ γρήγορα, δεν γίνεται».

Αναφερόμενη στην συμμετοχή της στο «J2US» μαζί με τον Steve Provis, είπε: «Είμαι πολύ καλά, μόλις ήρθα από πρόβες του Just. Είναι κάτι που με βγάζει έξω από τα νερά μου. Μακάρι να τραγουδούσα και καλύτερα».

Η Μαίρη Βυτινάρος φιλοδοξεί, όπως έχει αναφέρει, να ασχοληθεί με την ελληνική τηλεόραση. «Άκουσα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς, που είναι πολύ, γιατί είμαι και πολύ ψηλή. Να χάσω, να χάσω. Με έπαιρνε το πρακτορείο μου κάθε μέρα και με ρωτούσε τι έφαγα, τι έκανα για προπόνηση, γιατί δεν πήγα στο γυμναστήριο για οκτώ ώρες. Μου είπαν να κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς» είχε πει παλαιότερα για τις δυσκολίες στην καριέρα της.