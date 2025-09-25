Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με μια πίκρα, ότι δεν την αποδέχονταν τόσο οι ποιοτικοί του θεάτρου»

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλώντας για τη μεγάλη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου και τη στενοχώρια που κουβαλούσε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης (25/9/25) στο «Στούντιο 4», με τον Μάκη Δελαπόρτα να αποκαλύπτει πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη ένιωθε πως δεν απολάμβανε την αναγνώριση που της άξιζε από τους εκπροσώπους του λεγόμενου «ποιοτικού» θεάτρου.

«Η Αλίκη έλεγε πως “όταν φύγω, θα ειπωθούν για μένα και θα λεχθούν τα πιο σημαντικά που δεν λέγονται τώρα”. Έφυγε με μια πίκρα, ότι δεν την αποδέχονταν τόσο οι “ποιοτικοί” του θεάτρου, ενώ αυτά που έκανε ήταν άκρως καλλιτεχνικά και ποιοτικά», τόνισε ο Δελαπόρτας, με τον ίδιο μάλιστα να μοιράζεται και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, όπου η σταρ απάντησε με χιούμορ στις αποδοκιμασίες που είχε δεχθεί από το κοινό σε μια τελετή βραβείων.

«Ένιωθε ότι δεν είχε τη θέση που της αξίζει, καλλιτεχνικά. Θυμάστε και ένα βίντεο που υπάρχει όπου πήγαινε να δώσει ένα βραβείο, η γαλαρία επάνω φώναζε και τους απάντησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η Αλίκη Βουγιουκλάκη συχνά του έλεγε πως «και αυτοί που λένε ότι με μισούν, μια κρυμμένη φωτογραφία στο συρτάρι θα έχουν δική μου».

Κλείνοντας, ο Μάκης Δελαπόρτας επισήμανε ότι σήμερα η εικόνα της έχει πλέον «κατασταλάξει» στη συνείδηση του κοινού: «Η Αλίκη είναι αυτή που είναι, όπως είναι και όλοι αυτοί που πέρασαν».