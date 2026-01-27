Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Σε πλειστηριασμό ακίνητα του τραγουδιστή με τιμή εκκίνησης 593.100 ευρώ

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, λίγες ώρες πριν βγουν σε πλειστηριασμό ακίνητα που είχε αποκτήσει, για χρέη μόλις 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα είπε η Νάνσυ Νικολαΐδου στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, ο πλειστηριασμός θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης τα 593.100 ευρώ και περιλαμβάνει μία διώροφη κατοικία 190 τ.μ., δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες και μία πισίνα, που είχε αποκτήσει στο παρελθόν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχικός πλειστηριασμός πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο, δύο μήνες μετά η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, το ποσό που χρωστούσε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος για το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν 10.000 ευρώ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 εκποιήθηκε άλλο ακίνητο του τραγουδιστή στην Κηφισιά έναντι 350.003 ευρώ, γεγονός που δείχνει τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Κατά την έκθεση εκτίμησης είχαν διαπιστωθεί εμφανείς φθορές και βανδαλισμοί στα εξωτερικά κουφώματα, ενώ τονιζόταν ότι ήταν τυπικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 2010, με ανύπαρκτη συντήρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κάμερα του Happy day, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος είχε πει προ μηνών: «Άφησα να το πάρουν γιατί αν ήθελα να το φτιάξω να ήθελα 70.000 ευρώ. Το άφησα και το πήραν. Ούτε και με νοιάζει πλέον για τα ακίνητα γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει κανένας από τα εγγόνια που έχω».

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, γιος δεξιοτέχνη του κλαρίνου, ξεκίνησε από τα δημοτικά πανηγύρια και κατέκτησε το κοινό με μεγάλες επιτυχίες όπως «Παντρεμένοι κι οι δυο» και «Προσκλήτηριο», συνεργαζόμενος με σπουδαίους καλλιτέχνες. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παραμένει μια από τις χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.