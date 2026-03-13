Μάρα Ζαχαρέα: Είμαστε καλά με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, και εμένα μου κάνει εντύπωση μερικές φορές

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Μάρα Ζαχαρέα και μίλησε τόσο για την καθημερινότητά της όσο και για τον ευτυχισμένο γάμο της με το Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Η γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι παντρεμένοι εδώ και 33 χρόνια και όπως εξομολογήθηκε η Μάρα Ζαχαρέα στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή (13.03.2026) είναι πολύ μεταξύ τους.

«Ναι, είμαστε καλά με τον Θεόδωρο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση μερικές φορές, ειδικά όταν βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Λέω, εντάξει, καλά τα καταφέραμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η επιτυχημένη δημοσιογράφος.

Παράλληλα η Μάρα Ζαχαρέα περιέγραψε την πρωινή της ρουτίνα, τονίζοντας: «Ξυπνάω αρκετά νωρίς, γύρω στις 7:30 και αυτό που κάνω πρώτα απ’ όλα και το δίνω στον εαυτό μου κάθε μέρα – ό,τι και να έχει γίνει – είναι να πιω τον καφέ στο κρεβάτι. Είναι ένα μισάωρο δικό μου που δε θέλω να μου το χαλάσει κανένας».

«Όταν φτάνω εδώ πέρα αρχίζω και βλέπω τι έχει γίνει για το μεσημεριανό δελτίο και γύρω στις 3:00 – 3:15 ξεκινάει η σύσκεψη του κεντρικού. Μετά αρχίζουν να έρχονται τα κείμενα, διορθώνω, μιλάω με τον διευθυντή σύνταξης Ηλία Παπανικολάου και τον αρχισυντάκτη Αντώνη Παπαδάκη και με τους συντάκτες για τα θέματα. Μετά να φτιάξω τα on μου, να βαφτώ, να χτενιστώ… Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας, γιατί το βαριέμαι πάρα πολύ, το θεωρώ χαμένο χρόνο», συνέχισε να λέει.

Παράλληλα, η Μάρα Ζαχαρέα τόνισε ότι είναι απαιτητική με τους συνεργάτες της, υπογραμμίζοντας: «Νομίζω ότι είμαι απαιτητική και το λέω με διάθεση αυτοκριτικής, όχι ως κάτι θετικό. Πολλές φορές δίνω σημασία σε λεπτομέρειες και μπορεί να υπεραναλύσω κάτι που δεν χρειάζεται».

Επίσης, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του δελτίου ειδήσεων του STAR, αποκαλύπτοντας: «Δύσκολες στιγμές είναι όλα τα γεγονότα που είναι δυσάρεστα και αφορούν μικρά παιδιά. Μου έχει τύχει να διαβάσω ένα on και ενώ πέφτει το βίντεο να έχω βουρκώσει και να σκουπίσω τα μάτια μου με χαρτομάντηλο για το επόμενο on».