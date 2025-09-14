Μάρα Ζαχαρέα και Θόδωρος Ρουσόπουλος έκλεισαν 33 χρόνια γάμου: Η συγκινητική ανάρτηση της δημοσιογράφου

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της δημόσιας ζωής που έχει χτίσει μία δεμένη και ευτυχισμένη οικογένεια είναι η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων και ο δημοσιογράφος και πολιτικός το Σάββατο (13.09.2025) έκλεισαν 33 χρόνια γάμου και η Μάρα Ζαχαρέα δημοσίευσε σπάνιο φωτογραφικό υλικό με τον άντρα της ζωής της, τον Θόδωρο Ρουσόπουλο.

«Τριάντα τρία συναρπαστικά χρόνια… and counting!», έγραψε ως λεζάντα και μοιράστηκε μία κοινή τους φωτογραφία αλλά και την τούρτα που έσβησαν για την επέτειό του.

View this post on Instagram A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Πρόσφατα, η Μάρα Ζαχαρέα παραχώρησε στο ένθετο «Secret» των «Παραπολιτικών» και στη Σάσα Σταμάτη μία συνέντευξη και μίλησε για τον έγγαμο βίο τους.

«Εάν βάλεις και τα χρόνια που ήµασταν µαζί πριν παντρευτούµε, έχουµε φτάσει αισίως τα 36 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Ήµασταν νέοι και µεγαλώσαµε µαζί. Όποιος πει ότι οι σχέσεις δεν έχουν διακυµάνσεις, θα πει ψέµατα. Πολλές φορές είναι και οι συνθήκες της ζωής, της δουλειάς, η κούραση της καθηµερινότητας που καταβάλλει τους ανθρώπους κι άρα µοιραία επηρεάζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις. Όµως δεν µας έχει συµβεί ποτέ κάτι που να µας οδηγήσει σε ρήξη. Επίσης, οι σοβαροί τσακωµοί είναι σπάνιοι. Ο Θόδωρος έχει πολλά χαρίσµατα ως άνθρωπος και επιπροσθέτως είναι εξαιρετικός πατέρας. Όταν έχεις καταλάβει ότι βρήκες τον άνθρωπο που θέλεις να είναι ο βασικός συνοδοιπόρος της ζωής σου, ό,τι και να έρθει στον δρόµο ξέρεις ότι θα ξεπεραστεί», είχε δηλώσει τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι ο Θόδωρος Ρουσόπουλος από το 2009 εκλέγεται Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και από τις 22 Ιανουαρίου 2024 κατέχει την θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.