Μάρα Ζαχαρέα: «Θαύμασα πάρα πολύ την Τίνα Μεσσαροπούλου στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη»

Η Μάρα Ζαχαρέα έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε τόσο για την καριέρα της στη δημοσιογραφία όσο και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε ο καλός της φίλος, Γιώργος Μυλωνάκης. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θαύμασε πολύ την Τίνα Μεσσαροπούλου για τη στάση της.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε στη Μαρία Παναγοπούλου και στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (24.09.2026). Η Μάρα Ζαχαρέα εκτός από τα όσα είπε για την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Γιώργο Μυλωνάκη, εξομολογήθηκε ότι κάθε εβδομάδα σκέφτεται να κάνει λίφτινγκ αλλά φοβάται.

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Μιλώντας για την περιπέτεια υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, η Μάρα Ζαχαρέα ανέφερε: «Όταν συνέβη, ήταν πολύ σοκαριστικό. Πέρασα μια βδομάδα που κοιμόμουν πολύ λίγο. Θαύμασα πάρα πολύ την Τίνα στην πορεία αυτή. Είναι άλλο να το βλέπεις απ’ έξω και είναι άλλο να το ζεις από μέσα. Είχε μια στάση πραγματικά αξιοθαύμαστη, αλλά τώρα επειδή είναι όλα καλά και επειδή ο Γιώργος είναι μια χαρά και περάσαμε ένα ωραίο καλοκαίρι, είναι θεωρώ κάτι που το αφήνει κανείς πίσω και κοιτάει μπροστά, γιατί η ζωή σε τραβάει μπροστά μοιραία».

«Για να μιλάμε έξω από τα δόντια, να κάνω λίφτινγκ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Και μια φορά τη βδομάδα το σκέφτομαι και λέω “ρε παιδί μου, να κάνω;” Αλλά μετά φοβάμαι. Φοβάμαι τη διαδικασία και φοβάμαι και το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα, όλες έχουμε δει και αποτελέσματα που έχουν πετύχει και αποτελέσματα που έχουν αποτύχει», αποκάλυψε η Μάρα Ζαχαρέα στην ερώτηση αν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα την δημοσιογραφία, πρώτον δεν ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου. Μπορώ να σου πω ότι με ενδιέφερε η ζωγραφική και το όνειρό μου ήταν να σπουδάσω ιστορία της τέχνης και να ανοίξω μια γκαλερί. Βρέθηκα στη δημοσιογραφία τυχαία. Ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά και έτσι έφτασα στην τηλεόραση. Εκεί λοιπόν, αυτό το οποίο είδα είναι ότι για τις γυναίκες τα στεγανά ήταν πάρα πολλά. Έπρεπε να έχεις επιμονή, υπομονή, ατσαλένια θέληση. Ακόμα και να γυρνάς στο σπίτι σου το βράδυ και να κλαις, αλλά την άλλη μέρα να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Οπότε έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια και τώρα που έχω φτάσει να είμαι κεντρική παρουσιάστρια και διευθύντρια ειδήσεων από το 2017, όταν μάλιστα ανέλαβα, ήμουν και η πρώτη γυναίκα στην ιδιωτική τηλεόραση», δήλωσε για την καριέρα της στη δημοσιογραφία.

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«Ένα από τα μαθήματα τα οποία έχω πάρει είναι ότι δεν μπορείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι όταν ασκείς διοίκηση κάποιους θα ευχαριστήσεις και κάποιους θα στενοχωρήσεις και κάπως έτσι θα πορευόμαστε», πρόσθεσε η Μάρα Ζαχαρέα.

«Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Μήπως εγώ δεν φάνηκα τόσο όσο ο διπλανός μου; Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τα ντουέτα ωραία είναι, αλλά θέλει ο ιθύνων νους από πίσω να έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι πάει να κάνει», ανέφερε σε άλλο σημείο, μιλώντας για την ελληνική τηλεόραση.

Επίσης, η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε και για τα δύο της παιδιά.

«Είναι 26 έξι και 29 ετών. Όταν τα παιδιά μου έφυγαν για σπουδές στο εξωτερικό, γιατί τώρα έχουν γυρίσει και τα δύο και βρίσκονται εδώ, δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν. Πήγαινα πάντα όταν ερχόντουσαν. Και έκλαιγα όταν ήμουνα μόνη μου και μου το έλεγε και ο Θόδωρος. “Μην κλάψεις μπροστά στα παιδιά”. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το τήρησα. Δεν είμαι τόσο πολύ στο ζακέτα θα πάρεις και τα λοιπά στα πρακτικά. Περισσότερο όταν έρθουν στο σπίτι να μας δούνε γιατί δε μένουν πια μαζί μας, θα τους ρωτήσω “Θες να φας κάτι;” Αυτό…», εξομολογήθηκε για τη σχέση της με τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσσόπουλο.

Τέλος η Μάρα Ζαχαρέα εξομολογήθηκε: «Έχω σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσω να λέω δελτίο ειδήσεων και ελπίζω να κρατήσω τότε τη διεύθυνση. Και ελπίζω κάποια στιγμή να αφήσω και τη διεύθυνση, γιατί δεν είμαι υπέρ του να μεγαλώνουμε τρομερά στην ηλικία και να ερχόμαστε στη δουλειά μας, γιατί πρέπει να δώσεις χώρο και σε νέους ανθρώπους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Και έχω διαβάσει πάνω σε αυτό, το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση μία φράση του Φρανσουά Μιτεράν που είχε πει ότι όταν σβήσουν τα φώτα της ράμπας και οι προβολείς στραφούν αλλού, τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι ό,τι πραγματικά αξίζει στη ζωή ήταν σε άλλο σημείο».