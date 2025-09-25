Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν φανταζόμουν ούτε το 2% απο αυτά που έχω κάνει σε αυτή την ηλικία»

Για την επαγγελματική της διαδρομή και όχι μόνο μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή «Το ‘χουμε» με την γνωστή παρουσιάστρια να «ανοίγεται» στον Χάρη Λεμπιδάκη για αρκετά θέματα της επικαιρότητας.

Η Μαρία Αναστασοπούλου τόνισε πως δεν μπορούσε να φανταστεί όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα στην ζωή της, με την ίδια στις δηλώσεις της να κάνει ξεχωριστή αναφορά και και για το ανανεωμένο “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

«Δεν φανταζόμουν ούτε το 2% απ’ αυτά που έχω κάνει σ’ αυτή την ηλικία. Οπότε ήδη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό; Δεν έχεις στόχους άλλους; Πηγαίνω βήμα βήμα. Είμαι πολύ χαρούμενη μ’ αυτό που κάνουμε και φέτος, αισθάνομαι πολύ καλά με το αποτέλεσμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη τηλεοπτικά κατάσταση και σε μια φοβερά ανταγωνιστική ζώνη.

Να σου πω την άποψη μου, δεν θα έπρεπε να κρατηθεί ο τίτλος του “Καλημέρα Ελλάδα” φέτος. Αυτός είναι ένας τίτλος, δεν νομίζω όμως ότι εκεί είναι η ουσία. Μοιραία, όμως, το να υπάρχει αυτή η σκιά του “Καλημέρα Ελλάδα” αδικεί τον όποιο συνάδελφο καλείται αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει… Γιατί είναι αντικατάσταση» ήταν τα λόγια της Μαρίας Αναστασοπούλου η οποία στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Όταν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Γιώργο Παπαδάκη, 34 χρόνια, ο επόμενος θα ‘χει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Τους εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, μακάρι να πάνε όλα όπως τα έχουν στο μυαλό τους».

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Αναστασοπούλου την τελευταία διετία βρίσκεται στο πλευρό του Άρη Πορτοσάλτε στην εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ.