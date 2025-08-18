Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ταξίδι τους στην Ιταλία μέσα από νέες εικόνες

Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας ταξίδεψαν στην Ιταλία, με την ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια, να γράφει πως αυτές οι μέρες θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα της. Οι δυο τους ταξίδεψαν στη Σικελία απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.

Η Μαρία Αντωνά, μάλιστα, αργά χθες το βράδυ (17-08-2025) ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μικρό κείμενο.

«Οι μέρες αυτές θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μου σαν πολύτιμες στιγμές. Ήταν διακοπές γεμάτες χαμόγελα, ηρεμία και όμορφες εικόνες… Άλλωστε είμαστε τα καλοκαίρια μας!», έγραψε η Μαρία Αντωνά στην ανάρτησή της.

Οι δυο τους, φαίνεται να απόλαυσαν τις βόλτες τους. να έφαγαν το παραδοσιακό παγωτό και να δοκίμασαν την τοπική κουζίνα, ενώ, δεν παρέλειψαν να κάνουν τις βουτιές τους στην παραλία, ζώντας λίγες ακόμη ημέρες καλοκαιριού πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πραγματοποίησαν μια εξόρμηση στο Παλέρμο, επιλέγοντας να μείνουν στο ξενοδοχείο Villa Igiea, στους πρόποδες του όρους Pellegrino, με θέα στον κόλπο της πόλης. Το ξενοδοχείο, που συνδυάζει την ατμόσφαιρα της θάλασσας με την πολυτέλεια της πόλης, έχει φιλοξενήσει βασιλικές οικογένειες, προσωπικότητες και διασημότητες του Χόλιγουντ.

Εκτός από το Παλέρμο, οι δυο τους πέρασαν και από Τήνο και Κύθνο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μακριά από το τηλεοπτικό άγχος.