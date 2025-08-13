Μαρία Αντωνά: Προτιμώ να νιώθω πλήρης μέσα μου παρά να είμαι υπερεπιτυχημένη στη δουλειά και να νιώθω μόνη

Τόσο στις προηγούμενες της σχέσεις όσο και στη ζυγαριά ανάμεσα στην προσωπική ευτυχία και την επαγγελματική καταξίωση αναφέρθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, η Μαρία Αντωνά στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει για προηγούμενη σχέση της, η Μαρία Αντωνά απάντησε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, απλά πολλές φορές σκέφτεσαι “τώρα αυτό γιατί έγινε έτσι; Γιατί μπορεί να έχασα χρόνια με αυτόν τον τρόπο;”. Θεωρώ πως ό,τι έχει έρθει για κάποιο λόγο έχει έρθει. Κάτι είχε να δώσει, κάτι να αφήσει, πάμε παρακάτω. Επειδή όμως τα χρόνια δεν γυρίζουν πίσω, πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας και για όσα κάνουμε. Αν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει, προχωράς παρακάτω. Η ζωή κινείται γρήγορα. Δεν μπορούμε να τη σταματάμε. Όσο επιμένεις στο λάθος, η ζωή θα σ’ το ξαναφέρνει».

Πως θα ήθελες να είσαι σε πέντε χρόνια;

Καταρχάς να είμαι υγιής. Να έχω ζεστασιά μέσα μου και να είμαι ευτυχισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν πρέπει να μπει στη ζυγαριά η προσωπική ευτυχία και η επαγγελματική επιτυχία…

Θα γύρει στην ευτυχία. Η επαγγελματική καταξίωση απαιτεί μια υπερπροσπάθεια που δεν σταματάει ποτέ. Βλέπω ανθρώπους πετυχημένους που θέλουν πάντα κάτι παραπάνω. Προτιμώ να νιώθω πλήρης μέσα μου παρά να είμαι υπερεπιτυχημένη στη δουλειά και να νιώθω μόνη. Δεν το θέλω αυτό για μένα.

Έχεις καταφέρει πια να θωρακιστείς απέναντι στα κακεντρεχή σχόλια;

Τα διαβάζω, τα καταλαβαίνω. Ένας άνθρωπος κρίνει χωρίς να σε ξέρει. Ο κόσμος μπορεί να δει έναν τίτλο και να επηρεαστεί.