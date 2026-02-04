Lifestyle

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της: Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας» θυμάται η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τον πατέρα της
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και Αλέξανδρος Λυκουρέζος
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και Αλέξανδρος Λυκουρέζος / NDP PHOTO

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έχει γενέθλια και η κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, του εύχεται «χρόνια πολλά» με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram. Η 47χρονη, που στο παρελθόν είχε περιγράψει μέσα από συνεντεύξεις της, τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της, γράφει ένα κείμενο τρυφερό και εύχεται τα καλύτερα στον πατέρα της.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου γράφει στην ανάρτησή της, πως υπήρξαν πολλές κόντρες ανάμεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Προσπάθησε όπως λέει να τον αγαπήσει και το κατάφερε. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έκλεισε 92 χρόνια ζωής και έχει διαρκώς στο πλευρό του, την Τζένη Οικονόμου.

«Χρόνια καλά μπαμπά… 92… Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους… Πολλά! Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και τώρα απέχεις, αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και συνεχίζει για τη μεταξύ τους σχέση, στο πέρασμα των χρόνων.

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου,ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει.

Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα. Ποτέ διακοπές.
Ποτέ δεν σταμάταγες! Μέσα σε όλα. Αεικίνητος! Εφυής.

Δύσκολος. Έντονος. Τώρα πια άλλη ΖΩΗ. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι απο δω και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει! Χρόνια καλά!».

 
 
 
 
 
Προ ημερών η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε ζητήσει από ορισμένους να την αποκαλούν Αίθρα. «Έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω» είχε πει χαρακτηριστικά.

