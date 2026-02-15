Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: Ήταν πολύ τσαμπουκάς, ένα αέρινο πλάσμα που δεν προσποιούνταν

Για την αείμνηστη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη και τον τρόπο που χειριζόταν τη δημόσια αλλά και την προσωπική της εικόνα μίλησε από καρδιάς η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι της Κυριακής για τον Alpha.

“Η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος κατ’ αρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική και είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, λογοτεχνία” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για την Ζωή Λάσκαρη.

“Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε: «θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι». Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος”.

“Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Μαρία Ελένη Λουκουρέζου στον Alpha.

Προ ημερών η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε ζητήσει από ορισμένους να την αποκαλούν Αίθρα. «Έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω» είχε πει χαρακτηριστικά.