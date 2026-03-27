Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η νοσταλγική φωτογραφία με τη Ζωή Λάσκαρη και η αγάπη για τα ταξίδια

Μία φωτογραφία από το μακρινό 2002 δημοσίευσε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην οποία εμφανίζεται μαζί με την αλησμόνητη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη. Το εν λόγω στιγμιότυπο είναι τραβηγμένη στο Μονακό, όπου οι δυο τους είχαν κάνει ένα ταξίδι ζωής.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ανέβασε στο Instagram την πόζα με τη Ζωή Λάσκαρη την Παρασκευή (27.03.2026) και αναφέρθηκε εκτενώς στην αγάπη της για τα ταξίδια, τα οποία χαρακτήρισε ως εμπειρίες ζωής που την έχουν διαμορφώσει.

«Αυτή η φωτογραφία είναι από το καλοκαίρι του 2002 στο Μονακό (πολύ πριν οι selfie γίνουν μόδα τότε με μηχανές μίας χρήσης ή κανονικές!)

Συγκεκριμένα στο sass cafe.

Κάνω ξεκαθάρισμα σε φωτογραφίες και βρήκα αυτήν (και πολλές άλλες) από τα ταξίδια που κάναμε. Τα περισσότερα ήταν εκτός Ευρώπης. Έτυχε τώρα να βρω αυτήν την φωτογραφία.

Κάναμε πολλά ταξίδια. Φεύγαμε και δεν κλείναμε εισιτήριο επιστροφής. Μας άρεσαν πολύ τα ταξίδια, οι περιπέτειες, να γνωρίζουμε καινούργιους ανθρώπους και μέρη. Να ζούμε στην κάθε χώρα σαν τους ντόπιους. Δεν έχω μάθει δηλαδή να ταξιδεύω σαν τουρίστρια. Απεχθάνομαι. Ταξιδιώτες ζωής και ψυχής.

Κρατάω αυτά όλα τα ταξίδια σαν θησαυρό στην καρδιά και στην ψυχή μου. Όλες αυτές οι εμπειρίες με διαμόρφωσαν. Το να ταξιδεύεις και να ζεις την χώρα και να ανακαλύπτεις μυρωδιές, μέρη και ανθρώπους είναι συναρπαστικό! Ανοίγει το μυαλό σου. Αγαπώ να χάνομαι σε χώρες. Αγαπώ να γεμίζω από εμπειρίες. Με αυτό δημιουργείς. Το να ταξιδεύεις είναι τέχνη. Όχι επίδειξη.

Είτε ταξιδεύεις στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό να θυμάσαι πάντα πως χρειάζεται να αφεθείς…

Για να μπορέσεις να σε βρεις…. κάπου αλλού. Δηλαδή να εξελιχθείς! Δεν “πας” κάπου για να παραμείνεις ίδιος. Πας για να μορφωθείς. Είναι μόρφωση τα ταξίδια. Ανακαλύπτοντας μέρη… Ανακαλύπτεις εσένα», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.