Μαρία Φαραντούρη: Ακυρώθηκε η συναυλία της γνωστής ερμηνεύτριας στην Αγία Παρασκευή

Μαρία Φαραντούρη
H Μαρία Φαραντούρη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μία δυσάρεστη εξέλιξη περίμενε τους θαυμαστές της Μαρίας Φαραντούρη, καθώς την Πέμπτη (18.09.2025) έγινε γνωστό ότι ακυρώθηκε μία προγραμματισμένη συναυλία της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια επρόκειτο να εμφανιστεί το το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Open Air Theater του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Πόλη Πολιτισμού 2025» του δήμου Αγίας Παρασκευής. Ο λόγος που δε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη είναι κάποια τεχνικά ζητήματα. 

Μέχρι στιγμής η καταξιωμένη καλλιτέχνης δεν έχει δηλώσει κάτι σχετικό με την ακύρωση της συναυλίας της, ούτε έχει μοιραστεί κάτι στα social media και τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο δήμος με σχετική ανακοίνωση.

Αντιθέτως, μέχρι και την Τετάρτη ο δήμος διαφήμιζε την εκδήλωση όπως έκανε και η Μαρία Φαραντούρη τις τελευταίες ημέρες.

«Ο δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες ότι η προγραμματισμένη συναυλία της κορυφαίας ερμηνεύτριας, Μαρίας
Φαραντούρη, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, στο Open Air Theater του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ “Πόλη Πολιτισμού 2025” ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους.

Ο Δήμος εκφράζει την λύπη του για αυτή την εξέλιξη και ζητά την  κατανόηση του κοινού.

Ενημέρωση για τους κατόχους εισιτηρίων: Τα εισιτήρια που έχετε αγοράσει θα ακυρωθούν αυτόματα και θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στην κάρτα σας χωρίς να χρειαστεί εκ μέρους σας κάποια άλλη ενέργεια. Οι επιστροφές υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί από τις εμπλεκόμενες τράπεζες το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

