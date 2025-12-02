Μαρία Ηλιάκη: «Άμα ήταν να είχα βάλει νυφικό, θα το είχα βάλει, δεν έχω μαράζι το γάμο»

«Είμαστε μια χαρά με το σύμφωνο συμβίωσης» ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη σε δηλώσεις της.

Δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη. Η παρουσιάστρια μίλησε αρχικά για τις αλλαγές στο «Νωρίς Νωρίς».

«Με το καινούριο πλατό έχουμε περισσότερο χώρο, μεγαλύτερη άπλα να επεκταθούμε. Σιγά σιγά θα δούμε και άλλες αλλαγές», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Η Μαρία Ηλιάκη είπε στη συνέχεια: «Δεν με ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια, μεγάλωσα πια, είναι πολλά τα χρόνια. Δεν με αγχώνει ο ανταγωνισμός, τον οποίο παρακολουθώ».

Η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε επίσης: «Άμα ήταν να είχα βάλει νυφικό, θα το είχα βάλει. Τώρα, με τέτοια κούραση δεν έχω κουράγιο να οργανώσω γάμο. Δεν το έχω μαράζι, είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε, με το σύμφωνό μας».