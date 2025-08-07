Μαρία Ηλιάκη: Η full in love φωτογραφία που δημοσίευσε ο σύζυγός της από τις διακοπές τους

Η Μαρία Ηλιάκη έχει καταφέρει να χτίσει μία ευτυχισμένη οικογένεια στο πλευρό του γυναικολόγου, Στέλιου Μανουσάκη, για χάρη του οποίου μάλιστα είχε μετακομίσει μερικά χρόνια στο εξωτερικό.

Το ζευγάρι έχει επιστρέψει πλέον πίσω στα πάτρια εδάφη και ζει ευτυχισμένα, ενώ η Μαρία Ηλιάκη έχει επιστρέψει στο ραδιόφωνο που τόσο αγαπάει, ενώ κατά καιρούς έχει και προτάσεις και για την τηλεόραση και μάλιστα οι φήμες λένε ότι θα τη δούμε σύντομα στη «μικρή οθόνη».

Το ζευγάρι αυτό το διάστημα απολαμβάνει τις διακοπές του και ο Στέλιος Μανουσάκης παρόλο που είναι ένας low profile άνθρωπος θέλησε να μοιραστεί πριν από μερικές ώρες ένα full in love στιγμιότυπο με τη γυναίκα της ζωής του.

Έτσι, ανέβασε μία φωτογραφία στα stories του στο Instagram, στην οποία βρίσκεται στην αγκαλιά της αγαπημένης του και φαίνεται να κοιμάται, ενώ η Μαρία Ηλιάκη κοιτάζει τον φακό και χαμογελάει.

«Us», έγραψε λακωνικά ως λεζάντα βάζοντας επίσης και μία κόκκινη καρδιά.

«Έμεινα σχεδόν τρία χρόνια εκτός δουλειάς, ήμουν ευτυχισμένη με τον Στέλιο, ήθελα να το ζήσω και δεν με ένοιαζε. Έχουμε γυρίσει μόνιμα στην Ελλάδα. Η Ελβετία είναι μια χώρα πολύ συγκεκριμένη, πλούσια, τακτοποιημένα όλα. Δεν ήμασταν χαρούμενοι στην ψυχή μας, δεν περνούσαμε καλά. Ήταν υποδιευθυντής στο νοσοκομείο. Είχα γνωριστεί με όλη την ελληνική κοινότητα, στην Ελβετία, δεν υπήρχε Έλληνας που να μην τον ξέρω. Αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε μαζί στην Ελλάδα», είχε εξομολογηθεί η παρουσιάστρια για την επιστροφή της στην Ελλάδα το 2023.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ηλιάκη και ο γυναικολόγος σύζυγός της έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, την Κατερίνα, την οποία λατρεύουν και οι δύο.