Μαρία Κίτσου: «Γονέας δεν είναι αυτός που σε γεννάει, αλλά αυτός που σε αγαπάει, σε μεγαλώνει, πονάει για σένα»

Η Μαρία Κίτσου πρωταγωνιστεί στη νέα μίνι σειρά του ALPHA «Nα με λες μαμά» και μίλησε για το νέο της εγχείρημα στην ελληνική τηλεόραση.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν τη Δευτέρα (22.09.2025). Η Μαρία Κίτσου υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό που η σειρά αναδεικνύει το σοβαρό ζήτημα της παιδικής κακοποίησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είπα αμέσως το “ναι”. Ήταν εγγύηση όλοι οι συντελεστές και πιο πολύ το θέμα (σ.σ. παιδική κακοποίηση) που έρχεται στη επιφάνεια. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να θιχτεί και με σύγχρονο τρόπο, ώστε ο κόσμος να ταρακουνηθεί, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους γι’ αυτό, να μην κλείσουμε το στόμα, να μην κλείσουμε την πόρτα, τα μάτια. Και πρέπει κάτι να κάνουμε», δήλωσε η Μαρία Κίτσου.

«Γονέας δεν είναι αυτός που σε γεννάει, γονέας είναι αυτός που σε αγαπάει, σε μεγαλώνει, πονάει για σένα, κλαίει για σένα, χαίρεται για σένα, είναι υπερήφανος για σένα. Και δεν σε αφήνει ποτέ να χύσεις ούτε ένα δάκρυ», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Η σειρά πραγματεύεται ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, την παιδική κακοποίηση. Προσπάθησα να δώσω όσο πιο πολύ αλήθεια γινόταν σε αυτό. Είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με εξαιρετικούς ηθοποιούς…Το μήνυμα που θα πάρει ο κόσμος είναι ότι δεν πρέπει κανένας όταν αντιλαμβάνεται τέτοιες καταστάσεις να κρατάει το στόμα του κλειστό. Γιατί μπορούμε να προλάβουμε πολλά πράγματα», ανέφερε ο σκηνοθέτης της σειράς, Αντώνης Αγγελόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα στην κάμερα μίλησε και η μικρή ηθοποιός που υποδύεται το κοριτσάκι που κακοποιείται στη σειρά.

«Όταν έμαθα το σενάριο στεναχωρήθηκα, ιδιαίτερα όταν κατάλαβα ότι αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν σε κάποια παιδιά… Μετά τη σκηνή το ξεπερνούσα. Και μέσα από τη σειρά προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα στα παιδιά αυτά που το ζουν. Και να τους πω να μιλήσουν», δήλωσε η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

«Είναι πολύ πιο γλυκός από ότι φαίνεται στον ρόλο. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε τη σκηνή, γελάγαμε, λέγαμε αστεία. Κι όταν αρχίζαμε να κάνουμε τη σκηνή, ήταν δύσκολο να μπω στο ρόλο. Όποιος δει τη σειρά είναι σα να λέει “σε ακούω, σε καταλαβαίνω, σε υποστηρίζω”», είπε ακόμα για τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Επίσης, ο Ιβάν Σβιτάιλο που παίζει τον Τόλη, έναν αρνητικό χαρακτήρα είπε για τον ρόλο του: «Είναι ένα τέρας, ένα κτήνος. Τα ζητούμενο στις σκηνές που παίζαμε ήταν να θέλει ο θεατής να κλείσει την τηλεόραση και να μην μπορεί. Νιώθω ότι τα καταφέραμε».

«Είναι μια ομαδική δουλειά, όλοι οι συντελεστές στήριζαν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βιώνουμε τα τελευταία χρόνια πολέμους, γενοκτονίες, βιώνουμε μια καθημερινή κακοποίηση… Η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι η Ουτοπία του Αριστοφάνη», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.