Μαρία Κωνσταντάκη: «Ο μπαμπάς μου δεν με στήριξε όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, έγινε χαμός»

Η Μαρία Κωνσταντάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της «Πρωίαν σε είδον» την Πέμπτη 04.09.2025 με την ηθοποιό να παραχωρεί μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάκη, μίλησε με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της ζωή, την οικογένειά της αλλά και τα νέα επιχειρηματικά της βήματα.

«Για να γνωρίσω κάποιον, δεν χρειάζεται να μπω σε app. Ανήκω σε μια γενιά που συναντούσες κάποιον στο μπαρ, μετά τον έβρισκες στο Instagram και του στέλνεις μήνυμα», είπε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε περιγράφοντας το πρόσφατο ταξίδι της στη Σαμοθράκη, όπου έκανε διαλογισμό και ξεκίνησε ξανά ψυχοθεραπεία: «Πήγα για δουλειά με τον εαυτό μου. Κάνω ό,τι με κάνει να αισθάνομαι καλά. Όλα αυτά βοηθούν να κρατάς ψηλά το ηθικό σου. Θα ήθελα να ζω 3 μήνες στο χωριό και μετά να επιστρέφω στην Αθήνα».

«Υπάρχουν κάποιες μάχες με την οικογένεια που δεν κερδίζονται. Το να κάτσω, ας πούμε, εγώ και να πω στη μάνα μου ή στον πατέρα μου ότι «τότε μου είχες κάνει αυτό» δεν έχει κανένα νόημα από κάποιο σημείο και μετά. Θεωρώ πως οι γονείς μας -εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις- έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν και ήταν σίγουρα πιο εξελιγμένοι από τους γονείς τους», δηλώνει η Μαρία Κωνσταντάκη αναφερόμενη στη σχέση της με την οικογένειά της.

Όπως είπε η ηθοποιός, αντιμετώπισε λόγω του επαγγελματικού της προσανατολισμού αρκετά προβλήματα με την οικογένειά της: «Υπήρχε περίοδος της ζωής μου που ήμουν θυμωμένη με τους γονείς μου. Ο μπαμπάς μου δεν με στήριξε όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, το είχε συνδυάσει με τα μπουλούκια, με ένα “μαύρο” πρόσωπο, ελευθέρων ηθών… Του είπα κιόλας ότι θα δουλέψω σε μπαρ και θα πάρω και μηχανάκι… Έγινε χαμός! Δεν με έδιωξε από το σπίτι, αλλά βρίζει γενικά και μας πήρε ο διάολος. Η μητέρα μου στοχοποιήθηκε. Είχα θυμό γι’ αυτό το πράγμα, αλλά στην τελική είναι δικαίωμά του να έχει αυτή την αντίδρασή του. Σε τέτοιου είδους αποφάσεις, όμως, δεν λαμβάνω υπόψιν τους άλλους. Ανακοινώνω».

«Στο χωριό μου, όταν ήθελαν να πιάσουν τα αγόρια της οικογένειας που δεν κάθονταν καλά, τα πυροβολούσαν με αεροβόλο. Ο θείος μου έχει σημάδια από σκάγια στα αυτιά, τον πατέρα μου επίσης τον είχαν πυροβολήσει. Ο πατέρας μου δεν μας άγγιξε ποτέ, δεν μας χτύπησε. Είναι μια τεράστια εξέλιξη αυτή, εκείνοι οι άνθρωποι έζησαν σε μια γενιά που δεν πήραν αγάπη από τους γονείς τους», είπε πει νωρίτερα η ηθοποιός εξηγώντας την κατάσταση που μεγάλωσαν οι παλαιότερες γενιές.