Μαρία Κωνσταντάρου: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν ήταν η Barbie που παρίστανε, ήταν για σπουδαιότερα πράγματα»

Συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno και τον Χρήστο Λυσσέα παραχώρησε η Μαρία Κωνσταντάρου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ δεν θέλησε να απαντήσει για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, έλειπε, δεν τον γνώρισα. Τον γνώρισα στα 6 μου χρόνια. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στο σπίτι άρχισε να μου κάνει τον Γκιουλέκα, πράγμα που εγώ δεν είχα συνηθίσει. Δεν μου άρεσε αυτό», είπε αρχικά η Μαρία Κωνσταντάρου.

Η Μαρία Κωνσταντάρου είπε στη συνέχεια: «Δεν τα είχα καλά με τον πατέρα μου. Δεν τον αγάπησα ποτέ. Είπε ότι όταν εάν γίνω ηθοποιός θα με σφάξει. Επειδή λοιπόν δεν είχε πρόθεση να με σφάξει, έκανε ότι δεν έμαθε ποτέ τίποτα, ότι τάχα μου δεν ξέρει».

Η Μαρία Κωνσταντάρου ανέφερε επίσης: «Δεν έπαιξα ρόλο που δεν αγάπησα. Όταν παίξαμε το «Αχ αυτή η γυναίκα μου», ίσως βλέποντάς με να παίζω τόσο ωραία την κωμωδία, σκέφτηκαν ποτέ ότι θα μπορούσα να παίξω στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο έχει παίξει και η κουτσή Μαρία. Εγώ δεν έχω παίξει.

Μόνο από τη ‘Σοφία Ορθή’ έβγαλα χρήματα. Αγόρασα ομόλογα του δημοσίου και τα έχασα όλα μου τα λεφτά. Τώρα περνάω πολύ δύσκολα. Έχω πουλήσει πίνακες, χρυσαφικά, αντικείμενα, αντίκες, ό,τι μπορούσε να πουληθεί, πουλήθηκε».

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μαρία Κωνσταντάρου απάντησε: «Με την Αλίκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα μια φορά η Αλίκη μου λέει «γιατί δεν είμαστε εμείς φίλες;». Λέω «Αλίκη μου γιατί δεν έχεις χρόνο». Η φιλία χτίζεται. Μπορούσε να μου εκμυστηρευτεί στο καμαρίνι κάποια στιγμή κάτι προσωπικό της, αλλά δεν κάναμε παρέα ποτέ. Η Αλίκη δεν ήταν η Barbie που παρίστανε. Την Barbie θέλανε, γι’ αυτό τους την έδινε. Η Αλίκη ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα».

Σε ερώτηση για τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, η Μαρία Κωνσταντάρου είπε: «Άστον αυτόν, να μην το συζητάμε, δεν θέλω! Δεν θέλω να συζητήσω το όνομά του καθόλου».