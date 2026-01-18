Μαρία Κορινθίου: Η προβολή δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για μένα, ούτε το οικονομικό και έχει φανεί αυτό

Η Μαρία Κορινθίου παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (17-01-2026) δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, που προβλήθηκαν από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN. Μίλησε για τα επαγγελματικά της και δεν παρέλειψε να κάνει κριτική σε εκπομπές της τηλεόρασης, για τις οποίες είπε ότι προσπαθούν με λάθος τρόπο να γίνουν κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Η Μαρία Κορινθίου ανέφερε: «Δε βάζω τελεία στην τηλεόραση. Δε βγαίνω στη σύνταξη. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις, δόξα τω Θεώ. Κάποιες ήταν πάρα πολύ καλές αλλά, θέλω να εστιάσω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου και το τι ακριβώς θέλω να κάνω επαγγελματικά. Η προβολή δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για μένα. Ούτε το οικονομικό ήταν ποτέ και έχει φανεί αυτό. Έχω δεχτεί πολλές προτάσεις με πολύ μεγάλα ποσά, και έχω αρνηθεί».

«Τα vidcast είναι η εξέλιξη. Θεωρώ ότι πλέον οι εκπομπές έχουν πάρει πάρα πολύ τη δομή της επίθεσης και του κουτσομπολιού. Υπάρχει μπουρδολογία στην τηλεόραση, αλλά υπάρχει και στο θέατρο. Βλέπω παραστάσεις που… Δε μου αρέσει αυτό. Νομίζω ότι έτσι προσπαθούν να γίνουν κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αλλά ξεχνάμε λίγο την παιδεία. Θέλει και λίγο όριο…» είπε η Μαρία Κορινθίου.

«Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι στις εκπομπές κάνουν υπομονή γιατί εργαζόμενοι είναι. Προφανώς γίνονται κάποιες υποχωρήσεις γιατί ο καθένας κρίνει εκείνη τη στιγμή ότι δε θέλει να μιλήσει, να πάρει θέση και να καταπιεί πράγματα. Εμένα μου έχει συμβεί σε δουλειά αυτό, αλλά για πολύ λίγο» ανέφερε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Προ ημερών, όταν ρωτήθηκε η Μαρία Κορινθίου για το ξέσπασμα του Γιάννη Αϊβάζη για το διαζύγιό τους, απάντησε: «Ξέρεις τι γίνεται; Νομίζω πια ότι μετά από τόσο καιρό είναι περιττό να αναλωνόμαστε και στο να λέμε και να ξαναλέμε και να στηρίζουμε το συγκεκριμένο. Λογικό είναι να υπάρξει μια αντίδραση».