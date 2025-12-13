Συμβαίνει τώρα:
Ο Γιάννης Αϊβάζης ξεσπά: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες τους πραγματικούς λόγους, θα τους αντέξεις;»

«Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος κι ερωτευμένος με μια γυναίκα», ξεκαθάρισε στη συνέχεια για τη Μαρία Κορινθίου
Γιάννης Αϊβάζης
Ο Γιάννης Αϊβάζης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιάννης Αϊβάζης εμφανίστηκε on camera εκνευρισμένος με τους δημοσιογράφους που του κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις και αυτές προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (13.12.2025) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA. Ο Γιάννης Αϊβάζης θέλησε να δείξει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με τα όσα τον ρωτούν κατά καιρούς για τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου και τα νέα δεδομένα στη ζωή του. 

«Σε ρωτάνε γιατί χώρισες. Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω πραγματικά τους πραγματικούς λόγους που χώρισα; Θα τους αντέξεις, ή εγώ θα τους αντέξω να στους πω; Με ρωτάς αν είμαι με κάποιον, δεν θέλω να πω», ξέσπασε ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα.

«Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος κι ερωτευμένος με μια γυναίκα. Και έχω ένα παιδί», πρόσθεσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης. 

Πρόσφατα, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε ερωτηθεί ξανά για τη Μαρία Κορινθίου και την προσωπική του ζωή και είναι δηλώσει: «Με ενοχλούν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Πάντα με ενοχλούσαν και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δε μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος να κάνω αυτό που θέλω».

