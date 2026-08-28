Μαρία Κορινθίου: Η βόλτα στη θάλασσα με σκάφος στη Μάνη μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Η Μαρία Κορινθίου μαζί με τον με τον σύντροφό της Γιώργο Καραθανάση, επισκέφθηκαν τη Μάνη.

Η Μαρία Κορινθίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μερικές εικόνες με τους δυο τους πάνω σε ένα σκάφος να απολαμβάνουν την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

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Η ηθοποιός σε άλλες φωτογραφίες πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση, δαγκώνοντας μία φέτα καρπούζι, ενώ ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογραφήθηκε, όσο είχε το τιμόνι στα χέρια του.