Lifestyle

Μαρία Κορινθίου: Η βόλτα στη θάλασσα με σκάφος στη Μάνη μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Η ηθοποιός σε άλλες φωτογραφίες πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση, δαγκώνοντας μία φέτα καρπούζι
Η Μαρία Κορινθίου
Η Μαρία Κορινθίου / NDPPHOTO
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Η Μαρία Κορινθίου μαζί με τον με τον σύντροφό της Γιώργο Καραθανάση, επισκέφθηκαν τη Μάνη.

Η Μαρία Κορινθίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μερικές εικόνες με τους δυο τους πάνω σε ένα σκάφος να απολαμβάνουν την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Η ηθοποιός σε άλλες φωτογραφίες πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση, δαγκώνοντας μία φέτα καρπούζι, ενώ ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογραφήθηκε, όσο είχε το τιμόνι στα χέρια του.

«Γερολιμένας, Μάνη», ήταν οι δύο λέξεις που θέλησε να προσθέσει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Κορινθίου.

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