Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης σε μια τρυφερή εικόνα από τις διακοπές τους στις ιταλικές Άλπεις

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης παραμένουν μαζί και δείχνουν φουλ ερωτευμένοι. Το ζευγάρι ταξίδεψε πρόσφατα στις ιταλικές Άλπεις και έδειχνε παραδομένο στη μαγεία του χριστουγεννιάτικου προορισμού, αφήνοντας πίσω την ένταση της καθημερινότητας.

Η Μαρία Κορινθίου δείχνει ευτυχισμένη όπως και ο Γιώργος Καραθανάσης. Όπως είχε πει πρόσφατα η ηθοποιός, οι δυο τους δεν σκέφτονται για την ώρα το γάμο. Φροντίζουν να περνούν καλά και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή στις εξορμήσεις τους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της μικρά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους: εικόνες γεμάτες φως, φύση και ανεπιτήδευτη τρυφερότητα. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε μια selfie, όπου το χαμόγελό της προδίδει την εσωτερική της ηρεμία και την πληρότητα της στιγμής. Άλλωστε, η Μαρία Κορινθίου δεν έχει κρύψει ποτέ τη σημασία που δίνει στη φροντίδα του εαυτού και της ψυχής της.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.

Προ ημερών, όταν ρωτήθηκε η Μαρία Κορινθίου για το ξέσπασμα του Γιάννη Αϊβάζη για το διαζύγιό τους, απάντησε: «Ξέρεις τι γίνεται; Νομίζω πια ότι μετά από τόσο καιρό είναι περιττό να αναλωνόμαστε και στο να λέμε και να ξαναλέμε και να στηρίζουμε το συγκεκριμένο. Λογικό είναι να υπάρξει μια αντίδραση».