Μαρία Κορινθίου: «Με τον Γιάννη ήμασταν μαζί 17 χρόνια, τα οποία είναι πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου»

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη, τονίζοντας πως η απόφαση δεν ήταν επιπόλαιη και πως την ενώνει πάντα μαζί του η κόρη τους
Η Μαρία Κορινθίου, σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! και τον Αστέρη Κασιμάτη, αναφέρθηκε για πρώτη φορά με ειλικρίνεια στον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη.

Όπως εξήγησε η Μαρία Κορινθίου, τα 17 χρόνια που μοιράστηκαν με τον Γιάννη Αϊβάζη αποτελούν για εκείνη «πολύτιμο κομμάτι ζωής» που κρατάει στην καρδιά της, μαζί με την κοινή τους κόρη, Ισμήνη.

Υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει την προσωπική ζωή του πρώην συζύγου της.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο καιρό, ο πρώην σύζυγός σου, Γιάννης Αϊβάζης, επίσης προχώρησε στην προσωπική του ζωή.

Και εδώ θα θέσω όρια. Με τον Γιάννη ήμασταν μαζί 17 χρόνια, τα οποία είναι πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου και το κρατάω στην καρδιά μου. Φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η κόρη μας, το Ισμηνάκι. Από εκεί και πέρα, όταν με τον Γιάννη αποφασίσαμε να χωρίσουμε δεν ήταν κάτι επιπόλαιο.

Έγινε ύστερα από πολύ μεγάλη σκέψη και δεν συνέβη αυτό που όλοι θεωρούν, ότι «σκοτωθήκαμε». Καμία σχέση. Το γνωρίζετε ήδη έτσι κι αλλιώς. Και οι δυο μας λοιπόν προχωράμε και συνεχίζουμε τις ζωές μας. Αλλά σίγουρα δεν θα τοποθετηθώ για την προσωπική ζωή του Γιάννη. Είναι ένα κομμάτι για το οποίο, αν θέλει και όταν επιθυμεί, θα μιλήσει ο ίδιος.

Μεταξύ σας κουβεντιάσατε για τις νέες σας σχέσεις;

Με τον Γιάννη είμαστε σε μια κοινή γραμμή σε πέντε πράγματα. Μας ενώνει το παιδί μας και οφείλουμε να υπάρχει μεταξύ μας συνεννόηση. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό κομμάτι του καθενός, δεν εμπλέκεται ο ένας στον άλλο.

