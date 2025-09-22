Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν με θλίβει εδώ και καιρό ότι δεν έχω παιδί – Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο»

Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε μια ειλικρινή και άνευ προηγουμένου εξομολόγηση μιλώντας στη Φαίη Σκορδά και την εκπομπή Buongiorno. Η αγαπημένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο θέμα της μητρότητας, αποκαλύπτοντας πως πλέον δεν τη στενοχωρεί το γεγονός ότι δεν έχει αποκτήσει παιδί.

«Το μόνο που θα έκανα διαφορετικά, θα ήταν να μοιραστώ με διαφορετικό και ίσως με πιο κομψό τρόπο την προσπάθειά μου να κάνω παιδί, γιατί τελικά με πίεσε κι εμένα περισσότερο», παραδέχτηκε η Μαρία Μπεκατώρου. Όπως εξήγησε, η αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν συγκινητικά, αλλά σε κάποιες στιγμές λειτούργησαν πιεστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι εδώ και καιρό έχει αποδεχθεί την πραγματικότητα και έχει αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο, αναφέροντας:

«Το έχω συνειδητοποιήσει εδώ και πολύ καιρό κι ούτε με προβληματίζει, με ενοχλεί, με θλίβει ότι δεν έχω παιδί. Το λέω ειλικρινά ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο.

Το έχω βγάλει τελείως από το μυαλό μου. Κάποια στιγμή περνά από την επιθυμία στην εμμονή», σημείωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, με τα λόγια της αν μη τι άλλο να συγκινούν τόσο την Φαίη Σκορδά, όσο και τους τηλεθεατές.