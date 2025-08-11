Μαρία Μπεκατώρου: Διακοπές με τον σύζυγό της στη Μύκονο – Η βόλτα στα Ματογιάννια με τον σκύλο τους

Η Μαρία Μπεκατώρου έχει βρει την ευτυχία εδώ και πολλά χρόνια στο πρόσωπο του συζύγου της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο. Αυτό το διάστημα το ζευγάρι ξεκουράζεται, κάνοντας διακοπές στη Μύκονο.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη γνωστή παρουσιάστρια του MEGA, με τον άντρα της ζωής της, να κάνουν μία χαλαρή βόλτα στα στενά του νησιού, παρέα με τον τετράποδο φίλο τους. Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και δείχνει λαμπερή και χαρούμενη.

Το ζευγάρι βρέθηκε τα Ματογιάννια και η Μαρία Μπεκατώρου, επέλεξε να φορέσει στη βραδινή τους έξοδο ένα maxi φόρεμα σε μαύρο χρώμα με floral σχέδια.

Η σχέση της Μαρίας Μπεκατώρου και του Αντώνη Αλεβιζόπουλου μετρά πολλές δεκαετίες, ωστόσο, δεν πραγματοποιούν συχνές δημόσιες εμφανίσεις και φυλάνε τη ζωή τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

«Έχω μάθει λοιπόν να μην σκάω. Αγαπάω τη δουλειά μου και νιώθω πολύ τυχερή που κάνω αυτό που αγαπάω και από αυτό κερδίζω χρήματα για να ζήσω που είναι πολύ σημαντικό. Όλα όμως είναι απλά. Δεν με αγγίζουν οι τοξικότητες, δεν ασχολούμαι. Τα θεωρώ πολύ χάσιμο χρόνου όλα αυτά. Δεν με αφορά τι κάνει ο άλλος. Θέλω να είναι όλοι καλά, φίλοι με όλους δεν είμαι και πολύ λίγους ανθρώπους αγαπώ και εκτιμώ, από κει και πέρα θέλω ο καθένας να έχει τον δρόμο του», είχε δηλώσει η όμορφη παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».