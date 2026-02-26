Μαρία Μπεκατώρου για Αντώνη Αλεβιζόπουλο: Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega

«Είναι πολύ συγκινητικό το πόσο γλυκός και υποστηρικτικός είναι» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 1999 και το 2007 παντρεύτηκαν, με κουμπάρο τον Γιώργο Καρατζαφέρη.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Hello και την δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα παραχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση με τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο, για τα μελλοντικά της σχέδια, αλλά και για την καθημερινότητά της.

Η Μαρία Μπεκατώρου προσπαθεί, όπως ανέφερε, να παραμένει αυθεντική παρά τις αλλεπάλληλες τηλεοπτικές επιτυχίες. Έχει διαρκώς τη στήριξη του συζύγου της, τον οποίο γνώρισε όσο εργαζόταν στο Tele City. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε διακρίνει το ταλέντο της και εκείνη έσπευσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της δόθηκαν.

Πόσο αυθεντικός μπορεί να παραμείνει κάποιος στο πέρασμα των χρόνων;

Εγώ θεωρώ πως είμαι ίδια, αλλά σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι άνθρωποι που ζουν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια.

Ο σύζυγός σας τι λέει;

Τι να πει και ο Αντώνης, με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega

Είναι το στήριγμα σας, πάντα δίπλα σας διακριτικά.

Είναι πολύ συγκινητικό το πόσο γλυκός και υποστηρικτικός είναι. Πρόκειται για ένα μορφωμένο άνθρωπο, με παιδεία και κουλτούρα. Βέβαια, δε δίνω ποτέ δικαίωμα και εγώ. Όλο αυτό μεταξύ μας είναι πολύ ισορροπημένα, τα έχουμε εκλογικεύσει τα πράγματα. Και εκείνος, αν το ρωτούσατε, θα σας έλεγε ότι και εγώ: «δεν έγινε και κάτι. Μια δουλειά είναι…».

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ελληνική τηλεόραση στο άμεσο μέλλον;

Πιστεύω ότι πρέπει να φρεσκαριστεί και να αναγεννηθεί καθώς ο κόσμος θέλει νέα πράγματα, θέλει ένα refresh. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και άνοιξα την τηλεόραση, εντυπωσιάστηκα. Εκεί έχουν άλλο επίπεδο. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να ανανεωθεί η ελληνική τηλεόραση και να γίνουν ωραίες δουλειές, πιο παιχνιδιάρικες, πιο γρήγορες, κάτι καινούργιο. Τώρα, θα μου πείτε τα λες εσύ από την ασφάλεια σου. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν ιδέες.

Πώς ισορροπείτε την επαγγελματική με την προσωπική σας ζωή;

Απαιτούνται πολλή προσπάθεια, υπομονή, και τήρηση ισορροπιών. Δεν είναι καθόλου εύκολο.

Εκτός δουλειάς, με τι χαλαρώνετε;

Μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω, να βλέπουμε σειρές με τον Αντώνη, να πηγαίνω βόλτα με τις φίλες μου και να κάνω ταξίδια.

Υπάρχει κάποιος στόχος που έχετε βάλει για τα επόμενα χρόνια;

Στα προσωπικά δεν θα ήθελα να αλλάξει τίποτα. Επαγγελματικά, εύχομαι να μου δώσει ο θεός τη δύναμη να μπορώ να είμαι για κάποια χρόνια στην τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω κάτι καινούργιο, αλλά και να με εμπιστευτούν άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και να μου προτείνουν μια θέση πίσω από τις κάμερες. Θα μου άρεσε να είμαι σε παραγωγή και να συμβουλεύω νέους που είναι στην αρχή της διαδρομής τους.