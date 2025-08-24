Μαρία Μπεκατώρου για Δημήτρη Κωνσταντάρα: Το δημόσιο «ευχαριστώ» της παρουσιάστριας στον δημοσιογράφο

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γνώριζε την Μαρία Μπεκατώρου, με την παρουσιάστρια να επιλέγει μια κοινή τους φωτογραφία για να «ντύσει» την ανάρτησή της, για την απώλεια του 79χρονου δημοσιογράφου και πολιτικού.

Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας «Καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ για όλα». Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν ένας από τους ανθρώπους που διέκριναν το ταλέντο της στην τηλεόραση και τις έδωσε συμβουλές.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν ξέχασε εκείνα τα χρόνια. Στην παρουσίαση του βιβλίου «Άσπρο πουκάμισο και κόκκινα παπούτσια» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, οι δυο τους συναντήθηκαν και έβγαλαν μαζί φωτογραφία.

Στην τελευταία του συνέντευξη ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα, την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Νίκο Μουτσινά. Ήταν 2022 όταν τα προβλήματα υγείας είχαν ξεκινήσει για τον ίδιο.