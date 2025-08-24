Lifestyle

Μαρία Μπεκατώρου για Δημήτρη Κωνσταντάρα: Το δημόσιο «ευχαριστώ» της παρουσιάστριας στον δημοσιογράφο

Η Μαρία Μπεκατώρου αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον Δημήτρη Κωνσταντάρα που έφυγε από τη ζωή
Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γνώριζε την Μαρία Μπεκατώρου, με την παρουσιάστρια να επιλέγει μια κοινή τους φωτογραφία για να «ντύσει» την ανάρτησή της, για την απώλεια του 79χρονου δημοσιογράφου και πολιτικού.

Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας «Καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ για όλα». Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν ένας από τους ανθρώπους που διέκριναν το ταλέντο της στην τηλεόραση και τις έδωσε συμβουλές.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν ξέχασε εκείνα τα χρόνια. Στην παρουσίαση του βιβλίου «Άσπρο πουκάμισο και κόκκινα παπούτσια» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, οι δυο τους συναντήθηκαν και έβγαλαν μαζί φωτογραφία.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου
Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου

Στην τελευταία του συνέντευξη ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα, την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Νίκο Μουτσινά. Ήταν 2022 όταν τα προβλήματα υγείας είχαν ξεκινήσει για τον ίδιο.

